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Мир

У Лукашенко нет другого выхода, кроме как помогать Путину ликвидировать независимость Беларуси, — Шушкевич

20:04 27 августа 2020
Лукашенко и Путин

После того, как стало известно, что в России сформировали резерв из силовиков, которых могут отправить в Беларусь, не исключено, что страна в ближайшее время потеряет суверенитет и окажется оккупированной Россией.

Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» высказал первый глава Верховного Совета независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич напомнил, что Путин знает о том, что Лукашенко сфальсифицировал выборы. Массовые протесты в стране проходят только против Лукашенко и фальсификции выборов.

Но ссылаясь на Договор о коллективной безопасности, Путин окажет Лукашенко «помощь», потому что официальному Минску не хватает армии, чтобы подавить протесты.

Шушкевич считает, что российские власти могут принудительно русифицировать Беларусь.

«В отместку снимаются с работы учителя, директор Института кардиологии, директор театра им. Купалы. Идет принудительная военная русификация Беларуси и полная потеря белорусской независимости усилиями Путина, а у Лукашенко нет иного выхода, как ему помогать», — сказал он.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, военное вмешательство России будет расценено как акт агрессии, нарушение международного права и прав белорусского народа, который должен «самостоятельно решать свою судьбу».

«Правительство Польши призывает Россию немедленно отказаться от планов ввода войск в Беларусь под ложным предлогом «восстановления контроля», — написал Моравецкий в Twitter.

Напомним, американо-российский историк Юрий Фельштинский, комментируя сложившуюся сегодняшнюю ситуацию в Беларуси, считает, что Беларусь оказалась практически беззащитной перед российским вторжением.

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