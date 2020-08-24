27.36 / 27.55 32.04 / 32.43
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Фельштинский прогнозирует вторжение Путина в Беларусь, а Лукашенко — бегство или «пулю»

17:12 24 августа 2020
Юрий Фельштинский

Беларусь оказалась практически беззащитной перед российским вторжением. Об этом американо-российский историк Юрий Фельштинский заявил, комментируя сложившуюся в этой стране ситуацию, сообщает «ГОРДОН».

«Беларусь сейчас, к сожалению, в уникально безвыходной ситуации. Как Польша в 1939 году перед германо-советским вторжением. В НАТО Беларусь войти не успела, да и не было такой задачи у Лукашенко никогда. В результате Беларусь не просто не защищена (как страны Балтии и Польша), а через целый каскад формальных договоров с Россией, подписанных Лукашенко, давно сдала свою независимость на милость Путина. В частности, российские войска по договору имеют право защищать территориальную целостность Беларуси, а поскольку трактовка того, что представляет угрозу для страны, а что нет, — прерогатива Москвы, Путин имеет право ввести войска в Беларусь в любой удобный ему момент», — отметил Фельштинский.

По мнению историка, Путин обязательно воспользуется этим правом и уже предварительно обсудил ситуацию с лидерами Запада. А США самоустраняются от участия в европейских событиях. Фельштинский считает, что Путин, опирается на молчаливую поддержку Трампа в вопросе Беларуси.

«Понятно, что Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет. Но какую цену за это придется заплатить белорусскому народу и Беларуси, и сумеют ли они отстоять свою независимость от Путина и России — на этот вопрос ответить очень сложно». — подвел итог историк.

Ранее сообщалось, что в ЕС надеются помешать поглощению Беларуси Россией.

390

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан празднуют свадьбу: первые подробности и фото

Донецк

В Донецке оккупанты принялись пересчитывать пустующие квартиры (фото)

Юрий Фельштинский

Фельштинский прогнозирует вторжение Путина в Беларусь, а Лукашенко — бегство или «пулю»

ДТП

На трассе Киев — Чоп фура протаранила стоящую легковушку: есть жертвы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер