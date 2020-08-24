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Фельштинский прогнозирует вторжение Путина в Беларусь, а Лукашенко — бегство или «пулю»
Беларусь оказалась практически беззащитной перед российским вторжением. Об этом американо-российский историк Юрий Фельштинский заявил, комментируя сложившуюся в этой стране ситуацию, сообщает «ГОРДОН».
«Беларусь сейчас, к сожалению, в уникально безвыходной ситуации. Как Польша в 1939 году перед германо-советским вторжением. В НАТО Беларусь войти не успела, да и не было такой задачи у Лукашенко никогда. В результате Беларусь не просто не защищена (как страны Балтии и Польша), а через целый каскад формальных договоров с Россией, подписанных Лукашенко, давно сдала свою независимость на милость Путина. В частности, российские войска по договору имеют право защищать территориальную целостность Беларуси, а поскольку трактовка того, что представляет угрозу для страны, а что нет, — прерогатива Москвы, Путин имеет право ввести войска в Беларусь в любой удобный ему момент», — отметил Фельштинский.
По мнению историка, Путин обязательно воспользуется этим правом и уже предварительно обсудил ситуацию с лидерами Запада. А США самоустраняются от участия в европейских событиях. Фельштинский считает, что Путин, опирается на молчаливую поддержку Трампа в вопросе Беларуси.
«Понятно, что Лукашенко закончит либо пулей, либо бегством. Других вариантов здесь нет. Но какую цену за это придется заплатить белорусскому народу и Беларуси, и сумеют ли они отстоять свою независимость от Путина и России — на этот вопрос ответить очень сложно». — подвел итог историк.
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