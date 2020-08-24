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В Беларуси оппозиция заявила о начале подготовки к референдуму по изменению конституции
Созданный на прошлой неделе оппозицией Координационный совет Беларуси начинает подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны.
Об этом в своем Facebook написала Ольга Ковалькова, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
По ее словам, сохранение власти в руках бывшего президента приводит к огромным убыткам на предприятиях и влияет на благосостояние народа.
«Говорит нам, что привезет рабочих из России, Китая, Украины. Но это наша страна! Мы, народ Беларуси, нуждаемся только в одном: что он (Лукашенко, — Ред.) наконец ушел. Заявляем, что действуем только в рамках Конституции Беларуси. Мы призываем граждан по всей стране начать процедуру аннулирования полномочий депутатов Палаты представителей и депутатов местных советов. Начинаем подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию», — написала Ковалькова.
Напомним, после президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, в Беларуси вспыхнули массовые протесты.
В городах страны проходят митинги, на предприятиях продолжаются забастовки.
Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.
Белорусы отмечают, что их протест — мирный. Они требуют, чтобы Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, ушел с должности.
В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко тоже как бы хочет изменить действующую конституцию страны — только после этого он допускает свой уход. Но народ, похоже, не намерен ждать, и требует изменений уже сейчас.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Координационный совет (КС) потребовал признать недействительными результаты президентских выборов 9 августа и провести новые выборы — по международным стандартам и с другим составом ЦИК.75
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