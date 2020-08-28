Повышает риск смерти почти на 20 процентов: ученые рассказали о вреде дневного сна

Несмотря на то, что многие спортсмены и народные депутаты уверены в пользе дневного сна, их мнение вряд ли можно считать правильным — исследование китайских ученых показало, что дневной сон на протяжении более чем часа повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

Причем это касается только людей, которые спали ночью не менее шести часов, пишет Daily Mail.

«Дневной сон распространен во всем мире и обычно считается здоровой привычкой, — объяснил автор исследования доктор Чжэ Пан из Медицинского университета Гуанчжоу в Китае. — Популярное мнение гласит, что он повышает производительность и противодействует негативным последствиям недосыпа. Наше исследование бросило вызов этому распространенному заблуждению».

Работа, представленная на конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Congress 2020, объединила более 20 исследований о воздействии дневного сна на здоровье. Всего ученые включили данные более чем о 313 тысячах участников — 39% из них регулярно спали днем. Анализ показал, что сон на протяжении более чем часа повышал риск смерти от разных причин на 30%, а вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — на 34%. Это касалось только тех людей, которые спали ночью больше шести часов.

По словам авторов исследования, дневной сон любой продолжительности повышал риск смерти в среднем на 19%. Больше всего страдают от такой привычки женщины — у них угроза выше на 22% — и пожилые люди, у которых риск повышается на 17%. Однако для работы сердца немного поспать днем может быть даже полезно: короткий (менее 60 минут) сон не влиял на его здоровье, а 30−45 минут отдыха, наоборот, улучшали состояние организма у тех, кто не высыпался ночью.

Во время выступления Чжэ Пан отметил, что причины, по которым дневной сон оказывает такой эффект на организм человека, до сих пор не известны, а результаты предыдущих исследований его о воздействии противоречивы. Так, одни показывают, что он ускоряет воспалительные процессы в организме. Другие связывают сон с диабетом, ожирением, депрессией, тревогой и высоким кровяным давлением (похожий эффект оказывает нехватка сна, согласно данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний).

Например, исследование, опубликованное в журнале Neurology, показало, что у людей, спавших больше девяти часов, день, из которых около полутора часов приходилось на дневной сон, риск инсульта возрастал на 85%. При этом исследование, опубликованное в журнале Heart, гласит: люди, которые спали днем один или два раза в неделю, почти вдвое снижали риск сердечного приступа или инсульта.

Чтобы понять, как именно дневной сон связан с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, нужны дополнительные исследования, которые будут учитывать продолжительность сна ночью (ученый называет это серьезным ограничением предыдущих работ). Тем не менее Чжэ Пан рекомендует прислушаться к заключениям своей команды и спать не более часа в день.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пару лет назад ученые в США ученые признали дневной сон признаком плохого здоровья.

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