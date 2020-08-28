Доходы малообеспеченных украинцев будут считать по-новому: кто может лишиться субсидии

Не за горами начало отопительного сезона, и десятки тысяч малообеспеченных семей рассчитывают на получение от государства субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Однако многих ждет разочарование, так как они уже не смогут рассчитывать на государственную помощь либо ее размер заметно сократится. Да и получателям других видов соцпомощи, например, матерям-одиночкам, также придется привыкать к новым реалиям и другим, скорее всего, более низким размерам выплат. На днях Кабинет министров Украины принял постановление, меняющее порядок расчета социальных выплат. Кроме того, в Министерстве социальной политики Украины заявили о начале масштабной проверки всех получателей субсидий. Если выяснится, что выплаты были назначены неправомерно, то они будут прекращены, а незаконно полученные суммы подлежат возврату. Давайте разберемся, какие новшества ждут украинцев.

Теперь, чтобы получить социальную помощь, необходимо подать декларацию и справку о доходах

Согласно правительственному постановлению № 632 «Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи», отныне оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам. Таким образом, формально, доход получателей субсидий будет увеличиваться. А это значит, что семья получит от государства меньше средств на оплату «коммуналки». А некоторые семьи, чей доход после пересчета превысит определенный уровень, и вовсе лишатся права на субсидию.



Теперь для расчета общего дохода домохозяйства учитываются следующие выплаты:

зарплата после выплаты налогов;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсия и пожизненные выплаты для судей в отставке;

стипендия;

социальные выплаты, в том числе субсидия;

льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице;

денежные переводы из-за границы;

доходы от продажи молока и молочного сырья, продукции животноводства.

Исключение сделали для военнослужащих, которые денежное обеспечение и другие выплаты получают непосредственно во время участия в АТО/ООС.

Также стоит уточнить, какие доходы учитывать при оформлении субсидии не будут:

помощь при рождении ребенка;

разовые выплаты тем, кто усыновил детей;

выплаты матерям-героиням;

помощь на детей-сирот;

выплаты по программе «муниципальная няня»;

алименты;

доходы от размещения депозитов;

пособие на погребение.



Есть еще одно важное новшество. Теперь для получения социальной помощи от государства претендентам, помимо всех обычных документов, необходимо будет подать декларацию и справку о доходах. При этом правительство изменило, а точнее, расширило список тех, кто входит в состав семьи, безусловно, со всеми их доходами, где бы они ни находились. Это муж, жена, родные и усыновленные дети до 18 лет, дети, которые не состоят в браке и учатся на дневном стационаре в возрасте до 23 лет. Если они получают стипендию, подрабатывают и при этом, например, живут в другом городе, все равно их доходы включаются в совокупный доход семьи. Таким образом, после всех подсчетов по новым правилам многие семьи могут утратить право на получение финансовой помощи от государства.

«Малообеспеченным семьям и матерям-одиночкам будет еще сложнее получить субсидию»

Правительственные нововведения вызывают немало вопросов, ответить на которые «ФАКТЫ» попросили юристов. В частности, не сократит ли новый порядок расчета сумму государственной социальной помощи?

«Учитывая, что теперь при расчете государственной социальной помощи в среднемесячный совокупный доход будут включаться размер жилищной субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, среднемесячный совокупный доход будет выглядеть больше, а размер социальной помощи, соответственно, окажется меньше, — сообщила „ФАКТАМ“ юрист АО „Мисечко и Партнеры“ Ирина Низькая. — Но при этом максимальный размер социальной помощи не может превышать прожиточный минимум для малообеспеченной семьи. Кстати, напомню, что до 30 июня 2020-го он не мог быть больше 75 процентов прожиточного минимума для малообеспеченной семьи».

Так кого же коснутся новые правила предоставления соцпомощи в первую очередь?

«Данные изменения больше всего почувствуют малообеспеченные семьи, а также матери-одиночки, поскольку получить субсидию им будет еще сложнее, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкий. — Для того чтобы посчитать среднемесячный совокупный доход граждан за определенный государством период, необходимо его поделить на 6, а чтобы высчитать среднемесячный совокупный доход одного члена семьи, нужно среднемесячный совокупный доход семьи поделить на количество членов семьи.

Таким образом, документом разрешено искусственно увеличить средний доход семьи, то есть социальная помощь станет меньше или ее вовсе не будут получать. В таком случае государство сэкономит средства на выплатах государственной помощи", — считает юрист.

Не меньше вопросов вызывает необходимость всем малообеспеченным гражданам декларировать свои доходы, а также то, как это делать.

«Форма декларации, закрепленная Инструкцией о порядке оформления и ведения личных дел получателей всех видов социальной помощи, находится в свободном доступе в интернете, на сайтах органов социальной защиты населения или ее можно получить в самих органах социальной защиты населения, — уточнила Ирина Низькая. — Справка о доходах подается только в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе Украины, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т. д. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения. В случае невозможности подтверждения таких доходов справкой к декларации прилагается письменное объяснение с указанием их размера.

Декларирование в данном случае подразумевает информирование органа социальной защиты населения о размере среднемесячного совокупного дохода отдельного человека или семьи для вычисления размера социальной помощи.

Декларировать необходимо доходы членов семьи или зарегистрированных в жилом помещении или доме лиц, членов семей, проживающих отдельно. К таким членам семьи относятся жена, муж, несовершеннолетние дети".

Есть новшества и при подаче других документов.

«Теперь для того, чтобы получить государственную помощь, необходимо подать справку о наличии и размере земельного участка, об участии в АТО, а также следует заполнять декларацию о доходах и имуществе каждого члена семьи в течение шести месяцев, — отметил Олег Горецкий. — Все документы подаются в структурные подразделения органов социальной защиты населения в районных администрациях, исполнительных органах городских советов по месту регистрации или проживания представителя семьи. В сельской местности заявления принимают исполнительные комитеты сельских советов и передают в органы соцзащиты.

Именно эти структурные подразделения назначают и выплачивают социальную помощь малообеспеченным семьям. Если по месту регистрации не была получена госпомощь, тогда можно подать заявление о ее получении по месту жительства.

Если у кого-то из семьи есть больше одного авто до 15 лет, больше одного жилища (не считая недвижимости на оккупированной территории) или совершена покупка более чем на 50 тысяч гривен, то при наличии одного из этих факторов, в государственной помощи будет отказано.

Хочу отметить, что социальные службы проводят максимальный мониторинг всех лиц, которым выплачивают государственную помощь, и всю необходимую информацию они могут получить в течение 10 дней. Если государственные органы при проверке обнаружат крупную покупку, совершенную вами, и впоследствии вы не сможете доказать, что не имеете больших доходов, тогда с вероятностью 99% вы потеряете право на получение помощи от государства.

Для сохранения льгот необходимо подавать достоверную информацию в органы социальной защиты прав населения о своих доходах и не обходить правила, установленные законодательством".

«В случае невозможности добровольного возвращения необоснованно начисленных соцвыплат средства взыскиваются в судебном порядке»

В связи с усилением контроля со стороны государства за получателями субсидий и других социальных выплат возникают вопросы: в каких случаях людей могут заставить вернуть ранее выплаченную социальную помощь и каким образом это будет происходить? Не менее важно понимать, может ли быть арестовано и продано за долги по возврату соцвыплат имущество или недвижимость должника.

«Действительно, есть механизм взыскания с граждан необоснованно полученной социальной помощи, — разъяснила Ирина Низькая. - Если получатели помощи, подавшие документы с заведомо ложными сведениями, не предоставили информацию об изменении в составе семьи, скрывают обстоятельства, которые влияют на назначение (выплату) пособий и в результате была излишне выплаченная сумма помощи, органы социальной защиты населения:

определяют объем средств, подлежащих возврату, и устанавливают сроки их возврата в зависимости от материального положения лица или семьи;

сообщают получателю помощи об объеме средств, подлежащих возврату, и сроках их возврата.

Суммы средств возвращаются:

получателем социальной помощи самостоятельно;

с согласия получателя социальной помощи в полном объеме за счет следующих выплат помощи;

по решению органа социальной защиты населения за счет сумм последующих выплат помощи в размере, не превышающем 20 процентов ежемесячной суммы назначенной помощи.

В случае невозможности добровольного возвращения или удержания средств, подлежащих возврату, такие деньги взыскиваются в судебном порядке. Если взыскание будет осуществляться в судебном порядке, то, в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве», в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (с 1 сентября это 100 тысяч гривен. — Авт.), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для исполнения решения за счет другого имущества должника. Также есть перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, например, предметы ежедневного бытового употребления для удовлетворения ежедневных физиологических и гигиенических потребностей", — подытожила Ирина Низькая.

Стоит напомнить, что парламент принял закон, которым с 1 сентября минимальная зарплата повышается до 5 тысяч гривен. По мнению экспертов, это также повлияет на начисление субсидий, поскольку после повышения зарплат некоторым гражданам их формальный доход вырастет и они не смогут претендовать на государственную помощь.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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