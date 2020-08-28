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Политика

«Кива обещал расстреливать автобусы с сепаратистами», — Денис Казанский о нападении на «Патриотов – За жизнь»

16:51 28 августа 2020
Расстрелянный автобус
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Есть версия, что сам Кива осуществил задуманное и подготовил нападение на автобус своей же организации «Патриоты — За жизнь». Об этом на странице в Facebook написал журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

«Как тут не вспомнить, что именно Кива обещал в свое время расстреливать автобусы со сторонниками сепаратистов. ОПЗЖ еще потом троллили этой фразой на выборах, размещая ее на бордах. Есть версия, что это сам Кива наконец и осуществил давно задуманное», — заявил Казанский.

Он также добавил, что после происшествия сторонники ОПЗЖ, среди которых — блогер и лидер одноименной партии Анатолий Шарий, одновременно разгоняли в социальных сетях фейки о расстрелянных из автоматов людях, обвиняя Нацкорпус.

«ОПЗЖ наняли гопников и титушек для драк и провокаций и теперь качают ситуацию, вбрасывая фейки про убитых из автоматов. Цель этих вбросов — примерно та же, что и у распятого мальчика в трусиках. Стравить людей, спровоцировать противостояние и насилие», — написал Казанский.

Напомним, 27 августа, нардеп от ОПЗЖ и одновременно инициатор создания организации «Патриоты — за жизнь» Илья Кива записал видеообращение, в котором обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием задержать представителей Нацкорпуса и полка «Азов», которые якобы совершили нападение на автобус. Кива также заявил, что двух людей из автобуса похитили, а некоторым нанесли ранения, «несовместимые с жизнью». Однако позже выяснилось, что это неправда.

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