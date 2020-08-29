"Список погибших зачитывали почти 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время", — Зеленский (видео)

В субботу, 29 августа, отмечается День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не забывать этот день.

«Сегодня очень важный день для независимой Украины! Сегодня мы чтим память Героев Украины, действительно наших самых лучших украинцев, которые защищали и обороняли границы Украины, защищали наш суверенитет, нашу территориальную целостность. Этот день неслучаен. Именно в этот день случилась Иловайская трагедия, Иловайский котел. Мы не должны забывать этот день! Мы не должны забыть каждую фамилию, которая сегодня звучала… Я спросил, сколько минут мы сегодня оглашали фамилии, имена и отчества наших парней. Это длилось около 40 минут. К сожалению, мы не можем сократить это время. Но мы, как государство, можем сделать все, чтобы это время не увеличивалось», — заявил он в своем видеообращении.

Зеленский также призвал не забывать тех, из-за кого украинские бойцы погибли в Иловайскоми котле.

«Я знаю, что создан в Генеральной прокуратуре департамент войны, именно для того, чтобы расследовать такие громкие, к сожалению, кровавые дела. Будем надеяться, что они будут в этом направлении идти вперед», — сказал он.

Также президент подчеркнул, что задача украинской власти — сделать все возможное для того, чтобы не забылось имя ни одного героя, павшего в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Вряд ли мы можем надеяться на то, что такая рана… такая рана на теле истории Украины и такая рана на сердце родителей всех погибших когда-нибудь затянется. И я вам честно скажу, откровенно: украинская власть должна делать все, чтобы эта рана не затянулась, чтобы каждое имя никто не забыл, и каждый год мы рассказывали не только детям погибших, не только родителям, которые потеряли своих детей, а чтобы мы рассказывали ежедневно, что такие трагедии в Украине были, что такие герои в Украине были и есть, которые отдают свою жизнь. Рассказывать нужно всем детям. И мне кажется, что это наш главный долг — нести везде историю Украины, историю наших героев», — заявил Зеленский.

Напомним, что День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость и территориальную целостность страны учредил президент Украины Владимир Зеленский. Указ был подписан 23 августа 2019 года.

Как писали «ФАКТЫ», Иловайская трагедия — одна из самых кровавых и горьких страниц в истории российско-украинской войны. Военная прокуратура официально заявила, что тогда погибли 366 человек, 429 получили ранения, 128 попали в плен, 158 пропали без вести. Однако участники событий говорят, что потерь было намного больше…

О том, через какой ад тогда прошли защитники Украины, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Видел попадание в БМП — обожженные тела вылезали из люка и бездыханно падали возле колес».

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