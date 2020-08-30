Настройтесь на позитив: гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака

В воскресенье, 30 августа, многим стоит рассчитывать только на себя, не упускайте из виду даже незначительные мелочи. «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 30 августа для всех знаков зодиака, больше астрологических прогнозов читайте здесь.

ОВЕН

Благодаря проявленному упорству и твердости характера сумеете добиться многого. Сегодня вам могут подкинуть очень интересную идею, не откладывайте ее реализацию в долгий ящик.

ТЕЛЕЦ

Займитесь решением текущих вопросов, какие-то серьезные начинания затевать не стоит. Держитесь подальше от огня и легковоспламеняющихся предметов.

БЛИЗНЕЦЫ

День подходит для общения и построения планов на будущее. Можно также начинать ремонт. Вечер посвятите полноценному отдыху.

РАК

От вашего настроения будет зависеть конечный результат. Поэтому, если хотите достичь поставленной цели, настройтесь на позитив.

ЛЕВ

День хорош для перемен, решительно откажитесь от того, что вас не устраивает. При общении с родственниками (особенно старшего возраста) могут возникнуть серьезные разногласия. Попытайтесь их как можно быстро уладить.

ДЕВА

Старайтесь в этот день ни с кем не ссориться, возникший конфликт может напрочь разрушить ваши отношения. Будьте внимательны и осторожны в денежных вопросах и при подписании важных бумаг.

ВЕСЫ

Сейчас вы полны сил и энергии, поэтому можете смело браться за решение сложных дел. Тщательно проверяйте поступающую информацию, верить кому-либо на слово сегодня не стоит.

СКОРПИОН

Скорее всего, придется сделать какой-то довольно сложный выбор. Доверьтесь своей интуиции, она подскажет вам правильное решение. Уделите пристальное внимание своему здоровью, избегайте переутомления.

СТРЕЛЕЦ

Спешка в делах сегодня будет неуместной -- можете допустить серьезный промах. Вечер приготовил для вас что-то интересное.

КОЗЕРОГ

Несмотря на выходной, дел предстоит немало. Для того чтобы добиться успеха, могут потребоваться помощники. Не стесняйтесь попросить о помощи, вам не откажут.

ВОДОЛЕЙ

Предстоит довольной активный день, полежать на диване у телевизора вам вряд ли удастся. Удачными окажутся поездки, возможно получение важной для вас информации.

РЫБЫ

День хорош для занятий творчеством и различных экспериментов. Спонтанные решения могут оказаться весьма удачными. Уделите пристальное внимание своему здоровью. Не игнорируйте начальные симптомы недуга, сразу же принимайте необходимые меры.

Хорошего вам дня!

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