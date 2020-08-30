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Политика

Выяснились резонансные детали телефонного разговора Зеленского с Помпео

9:44 30 августа 2020
Владимир Зеленский Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил обеспокоенность планами Китая купить украинский завод по производству авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов «Мотор Сич».

В США считают инвестиции КНР «злонамеренными», говорится на сайте Госдепа.

Стоит отметить, что «Мотор Сич» — это один из крупнейших в мире производителей авиационных и вертолетных двигателей.

Как писали «ФАКТЫ», в Кривом Роге Зеленский встретился с первым заместителем Государственного секретаря США Стивеном Биганом. На встрече поднимали вопрос двухстороннего сотрудничества Украины и США, стратегию действий государств в условиях пандемии, выборы в США и ситуацию в Беларуси.

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Выяснились резонансные детали телефонного разговора Зеленского с Помпео

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