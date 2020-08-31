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Политика

Против Пальчевского включили минусовую кампанию, — блогер

12:40 31 августа 2020
Пальчевский
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Против Пальчевского включили минусовую кампанию. Такое мнение озвучил блогер Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook.

«Бывший бизнесмен системно и методично наращивает рейтинг и это не осталось незамеченным… Ну, а самое смешное заключается в том, что основателя клиники Eurolab пытаются сбить через привязку к деньгам Вадима Столара, пытаясь создать негативный образ управляемости кандидата. Газету с заголовком „Пальчевский и тень Столара“ активно и массово распространяют в местах с высокой проходимостью людей», — написал он.

Также блогер поделился инсайдом касательного того, кто, кроме Столара, участвует в финансировании избирательной кампании Пальчевского:

«Как говорят знающие люди, он не единственный инвестор Пальчевского, в которого также активно вкладываются Ахметов и Коломойский. Борды с ликом Пальчевского висят в самых отдаленных регионах Украины, а сам он уже не скрывает общенациональных Амбиций. Делать это на деньги одного лишь Столара вряд ли представляется Возможным. Напротив, как нам всем известно, наши олигархи давно привыкли раскладывать яйца по разным корзинам, для минимизации рисков и повышения шансов на Успех. Поэтому развивающийся проект новоиспеченного политика и привлек пристальное внимание…» — считает Шнайдер.

Напомним, согласно большинству социологических исследований за кресло мэра Киева поборются Виталий Кличко и Андрей Пальчевский.

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