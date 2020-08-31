Бюджет Киева составляет 58 миллиардов гривен, но почти ничего не делается, — Ирина Верещук

Народный депутат Ирина Верещук раскритиковала киевскую городскую власть за отсутствие политической воли для решения неотложных проблем столицы.

«Вопросы по недостроенному центру инфекционных заболеваний на территории Александровской больницы, пробкам и перехватывающим стоянкам не просто стучат в дверь, они бьют в набат», — заявила политик в эфире Politeka. Верещук напомнила о нереализованных планах постройки метро на Троещину и реконструкции Бортнической станции аэрации, на реконструкцию которой деньги есть с 2015 года. «Но городские власти не могут тендер провести. Сила есть и воля есть, а силы воли нет. Что мешает при бюджете в 58 млрд грн увеличить количество комфортного общественного транспорта? Уже понятно, что при нынешнем мэре мы не увидим новых больниц, зато у нас будут самые большие в Украине флагштоки за 50 млн грн», — возмущается Ирина Верещук, которая планирует бороться на местных выборах за пост киевского городского головы.

Среди главных проблем Киева, которые не решаются годами, политик назвала экологию, а это и канализация, и Бортническая станция аэрации, и некачественная вода и загрязненный из-за транспорта воздух. «На чем ездит сам Кличко? Вы думаете, он ездит на велосипеде? Нет, он ездит на Toyota Sequoia с объемом двигателя 6 литров. Еще в одной Toyota Sequoia ездят его охранники. Это мы так строим эко-город?» — задала риторический вопрос Ирина Верещук.

Напомним, в апреле 2020 года Киев несколько раз возглавлял антирейтинг загрязненности воздуха. По данным IQAir, индекс загрязненности воздуха достигал 380, что характеризуется как «очень вредный для здоровья». Также столица Украины входит в 20 самых загрязненных городов Европы и занимает 17 место по данным рейтинга Europe: Pollution Index by City 2020, опубликованном на сайте numbeo.com. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: качество воздуха и питьевой воды, общее загрязнение воды, состояние с вывозом мусора, субъективное восприятие экологической ситуации в городе со стороны жителей, уровень шума, наличие парков и зеленых зон.

Ирина Верещук также отметила, что для Киева разработано более 12 прекрасных стратегий, в частности экологическая, водная, транспортная, велосипедная и т. д. Но городская власть положила их на полку и не воплощает в жизнь. «Стратегии есть, некому их делать. Транспортную стратегию нам написал Всемирный банк еще в 2015 году за свои деньги. Эта стратегия решает проблемы с пробками, общественным транспортом, строительством перехватывающих паркингов на въездах в город, с метро на Троещину. Она просчитана до последней остановки. Насколько она выполнена? Максимум 3−5 процентов», — считает Ирина Верещук.



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