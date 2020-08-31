27.40 / 27.63 32.30 / 32.77
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Бюджет Киева составляет 58 миллиардов гривен, но почти ничего не делается, — Ирина Верещук

13:51 31 августа 2020
Ирина Верещук
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Народный депутат Ирина Верещук раскритиковала киевскую городскую власть за отсутствие политической воли для решения неотложных проблем столицы.

«Вопросы по недостроенному центру инфекционных заболеваний на территории Александровской больницы, пробкам и перехватывающим стоянкам не просто стучат в дверь, они бьют в набат», — заявила политик в эфире Politeka. Верещук напомнила о нереализованных планах постройки метро на Троещину и реконструкции Бортнической станции аэрации, на реконструкцию которой деньги есть с 2015 года. «Но городские власти не могут тендер провести. Сила есть и воля есть, а силы воли нет. Что мешает при бюджете в 58 млрд грн увеличить количество комфортного общественного транспорта? Уже понятно, что при нынешнем мэре мы не увидим новых больниц, зато у нас будут самые большие в Украине флагштоки за 50 млн грн», — возмущается Ирина Верещук, которая планирует бороться на местных выборах за пост киевского городского головы.

Среди главных проблем Киева, которые не решаются годами, политик назвала экологию, а это и канализация, и Бортническая станция аэрации, и некачественная вода и загрязненный из-за транспорта воздух. «На чем ездит сам Кличко? Вы думаете, он ездит на велосипеде? Нет, он ездит на Toyota Sequoia с объемом двигателя 6 литров. Еще в одной Toyota Sequoia ездят его охранники. Это мы так строим эко-город?» — задала риторический вопрос Ирина Верещук.

Напомним, в апреле 2020 года Киев несколько раз возглавлял антирейтинг загрязненности воздуха. По данным IQAir, индекс загрязненности воздуха достигал 380, что характеризуется как «очень вредный для здоровья». Также столица Украины входит в 20 самых загрязненных городов Европы и занимает 17 место по данным рейтинга Europe: Pollution Index by City 2020, опубликованном на сайте numbeo.com. При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: качество воздуха и питьевой воды, общее загрязнение воды, состояние с вывозом мусора, субъективное восприятие экологической ситуации в городе со стороны жителей, уровень шума, наличие парков и зеленых зон.

Ирина Верещук также отметила, что для Киева разработано более 12 прекрасных стратегий, в частности экологическая, водная, транспортная, велосипедная и т. д. Но городская власть положила их на полку и не воплощает в жизнь. «Стратегии есть, некому их делать. Транспортную стратегию нам написал Всемирный банк еще в 2015 году за свои деньги. Эта стратегия решает проблемы с пробками, общественным транспортом, строительством перехватывающих паркингов на въездах в город, с метро на Троещину. Она просчитана до последней остановки. Насколько она выполнена? Максимум 3−5 процентов», — считает Ирина Верещук.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

очередь на тестирование

Толпа людей и вереница машин: в сети показали очередь в лабораторию на «коронавирусный» тест в Киеве

цветы

Дожди и жара: синоптики рассказали, как начнется в Украине осень

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер