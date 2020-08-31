Гонта заявляет, что ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме

Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил основатель бизнес-модели Николай Гонта на официальном канале в Youtube.

По словам бизнесмена, сейчас юристы занимаются опровержением информации опубликованной в СМИ.

Также Николай Гонта пригласил на встречу журналистов, чтобы ответить на интересующие всех вопросы касательно деятельности B2B jewelry.

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