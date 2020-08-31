27.40 / 27.63 32.29 / 32.76
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Гонта заявляет, что ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме

14:00 31 августа 2020
Николай Гонта
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме. Об этом сообщил основатель бизнес-модели Николай Гонта на официальном канале в Youtube.

По словам бизнесмена, сейчас юристы занимаются опровержением информации опубликованной в СМИ.

Также Николай Гонта пригласил на встречу журналистов, чтобы ответить на интересующие всех вопросы касательно деятельности B2B jewelry.


29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

очередь на тестирование

Толпа людей и вереница машин: в сети показали очередь в лабораторию на «коронавирусный» тест в Киеве

Жеребьевка Лиги чемпионов

Жеребьевка Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов попросил суд выполнить "последнее желание"

Лига Европы

Жеребьевка Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии в штаб-квартире УЕФА

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер