Лучшему детскому саду Украины в пгт Обуховка Днепропетровской области исполнилось два года

Два года назад в пгт Обуховка Днепропетровской области был открыт детский сад, который не напоминает ни один из существовавших до сих пор в Украине садиков. Его отличает не только архитектура, но и внутренне оснащение. Юрий Голик, который во время разработки проекта и строительства садика был советником главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, рассказывает в Facebook, в чем особенность лучшего детского сада страны.

«Окна в пол. Теплые полы. Солнечные панели на крыше. Собственная альтернативная котельная. Стены, которые детям можно и нужно разрисовывать. Идеально выверенное месторасположение самого здания относительно сторон света. Спортивный зал. Скалодром. Танцевальный зал. Облака на потолке в спальнях. Санузлы на уровне 5-звездочного отеля. Огромная открытая терраса на втором этаже», — ранее делился подробностями Голик.

Он также напомнил, что в 2015—2019 годах бывшей командой Днепропетровской ОГА в области был открыт 51 детский сад. Что же касается садика в Обуховке, то Голик готов предоставить готовый проект другим регионам, которые захотят воплотить у себя подобное.

«Надеюсь, в следующем году несколько таких садиков появятся и в других областях», — пишет Голик.

Кстати, авторству прошлой команды Днепропетровской ОГА принадлежит также инновационная установка на фасаде облгосадминистрации самого большого светодиодного флага Украины.

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