Зачем нужен кухонный уголок? Пять причин для покупки

Мебельное оснащение является важным этапом общего обустройства современного жилища. И если раньше мягкая мебель считалась неким изыском в кухонном помещении, то нынче этим сложно кого-либо удивить. Увидеть кухонный уголок сегодня обычное дело, особенно это касается просторной кухни в частных домах и новостройках. Причины такой популярности очевидны, однако рассмотреть их в частности будет также уместно.

1. Создание обеденной зоны

Кухонная зона всегда требовала особых принципов обустройства. Фактор зонирования здесь имеет особое значение, поскольку данное помещение традиционно небольшое и важно использовать всё свободное место с пользой, не оставляя «мёртвых зон».

Поставить мягкий уголок на кухню, значит создать отдельную зону комфорта, где функциональность шагает рука об руку с относительной компактностью и дизайнерским минимализмом. Выбрать подобный вариант меблировки можно в любом городе Украины, а достоинства данного решения очевидны.

Кухонные уголки позволяют рационально использовать пространства помещения, обеспечив определённую зону всем необходимым функционалом для:

• организации семейных трапез;

• принятия гостей и общения за столом;

• проведения праздников и застолий.

Некоторые продвинутые модели оснащены системой трансформации, что позволяет использовать их в качестве спального места.

2. Функциональность

Кухонный уголок способен выполнять сразу несколько важных функций. Он служит в качестве зоны отдыха и принятия пищи за столом. Плюс данная кухонная мебель зачастую имеет ящички для вещей, что позволяет использовать их для хранения разной утвари. Также не следует забывать про спальное место. Многие модели могут раскладываться, что позволяет использовать их в качестве полноценной кровати на ночь.

3. Качественное исполнение

Учитывая требования помещения, кухонные уголки зачастую продуманы до мелочей. Это касается практически всего — размеров, конструкции и материалов (особенно обивки).

Вариативность габаритов позволяет выбрать кухонный уголок в соответствии с жёсткими требованиями интерьера.

Кухонная мебель должна быть экологичной (натуральные материалы) и устойчивой к различным факторам (влажность, перепад температур, загрязнение и т. д. ). Устойчивость обеспечивают материалы изготовления, прежде всего — обивка.

В качестве обивки используются плотные материала, такие как:

• натуральная кожа;

• кожзам;

• замша;

• флок.

Они обеспечивают простоту чистки посадочной поверхности, прочность и надёжность самого изделия. Сегодня купить качественную мебель на кухню по упомянутым критериям можно не только в Киеве, но и в любой точке Украины благодаря компании ФМ.

4. Наличие системы трансформации

Мебель на кухне должна быть компактной и функциональной — это основное правило при выборе подобных изделий. Многие модели кухонных уголков оснащены трансформационной системой. Её наличие позволяет менять габариты конструкции, при необходимости раскладывая диван для отдыха в положении лёжа, а после собирая обратно в формат обеденного уголка.

5. Разнообразие на рынке

Вариативность изделий данного типа является важным преимуществом, позволяющим относительно легко выбрать искомое. Разнообразие касается практически всех характеристик — функционала, типа трансформационной системы, стилистики, направления углового модуля, цветового тона, фактуры, наличия аксессуаров и прочих факторов выбора меблировки углового типа.

Где купить?

Возможность приобрести нужный товар в любой точке страны — приятный бонус современного рынка. Купить кухонные уголки можно в интернет-магазине «Файні Меблі» в Киеве. Компания занимается продажей предметов меблировки, включая мягкую мебель всех типов (диваны, кресла и пуфы). Здесь можно выбрать нужную позицию в огромном списке ассортимента, заказать товар в несколько кликов, с доставкой по Киеву и всей территории Украины.



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