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Политика

Минюст подтвердил экспертизы в деле Шеремета, дело передано в суд, – политолог

18:46 31 августа 2020
Павел Шеремет
Алина ДРОНОВА, специально для ФАКТОВ

Комиссия Министерства юстиции Украины подтвердила выводы экспертиз в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Дело передано в суд. Такое сообщение политолог Владимир Фесенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook.

«Ранее защита подозреваемых ставила под сомнение обоснованность выводов независимого английского эксперта Национального агентства по борьбе с преступностью Ивана Бирча. Как меня проинформировали компетентные источники в Минюсте, сегодня комиссия рассматривала жалобу адвокатов защиты на экспертизу, которая лежит в основе дела Шеремета и полностью оставила в силе выводы эксперта, подтверждая их законность и обоснование. Правда было указано на некоторые технические замечания, но суть не изменилась», — рассказал он.

При этом Фесенко подчеркнул, что расследование по этому делу на завершающей стадии: «Дело передано в суд, и только суд присяжных может установить жирную точку».

Он также призвал общество снизить градус политизации этого процесса.

«Сейчас есть тенденция нагнетать ситуацию в информационном поле, но лучше перевести дискуссию с эмоциональной в содержательную плоскость, осознавая всю полноту ответственности за это деликатное дело. Думаю, что общий интерес — и правоохранительных органов, и защиты, и общества в целом — обеспечить справедливое рассмотрение этого дела в суде», — подытожил эксперт.

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