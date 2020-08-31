Микробы и бактерии: Зеленский резко высказался о нардепах от «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес ряда народных депутатов от партии «Слуга народа». При этом глава государства хочет, чтобы от «Слуги народа» в мэры баллотировался юморист Олег Филимонов.

В выступлении на съезде партии «Слуга народа» Зеленский высказался по поводу нахождения некоторых народных избранников в стенах Верховной Рады.

«Некоторые люди, к сожалению, забыли, как они сюда попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена», — заявил глава государства.

Ранее сообщалось, что кандидатов в местные органы власти «слуги народа» будут искать среди тех, кто еще не был в политике.

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