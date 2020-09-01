В Киеве первые осенние ярмарки открыты с 1 по 6 сентября: адреса

Первые осенние ярмарки запланированы в столице на 1−6 сентября. Киевляне могут купить сезонную продукцию: овощи-фрукты, мед и продукты пчеловодства, крупы, хлебобулочные изделия из муки нового урожая, другие товары, включая и мясо-молочную продукцию от товаропроизводителей — переребатывающих предприятий, фермеров и небольших агрохозяйств.

Столичные власти напоминают: условиях, когда изменили карантинное зонирование и Киев находится в «желтой зоне», необходимо строго соблюдать противоэпидемические правила. Продавцам и покупателям не забывать о масочном режиме, торговые палатки обязательно защищать пленкой или щитами, чтобы уменьшить контакт между людьми с обеих сторон прилавка. Также торговые места должны быть оборудованы холодильными установками для скоропортящейся продукции. Ярмарки официально открыты до 17:00—18:00 , иногда торговля продолжается и позже.

1 сентября (вторник) ярмарки работают:

в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44;

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

2 сентября (среда) можно купить продукты:

в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44, Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

3 сентября (четверг) продуктами будут торговать:

в Голосеевском районе — на улицах Заболотного, 20а-44), Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

4 сентября (пятница) ярмарки запланированы по адресам:

в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44, проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;

в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

5 сентября (суббота) сельхозярмарки пройдут в районах:

в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного, 20а-44;

в Деснянском — на улице С. Лифаря (между проспектом Маяковского и улицей Закревского);

в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;

в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;

в Соломенском — на улице Героев Севастополя (между улицей Чумака и проспектом Любомира Гузара, 28);

в Шевченковском — на улице Юрия Глушко, 2−12 (Подвойского).

6 сентября (воскресенье) сельхозраспродажи организуют:

в Голосеевском районе — на улицах Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова), Заболотного, 20а-44;

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Оболонском — на улице Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Святошинском — на улице Семашко, 10;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последние летние ярмарки провели 25−30 августа. Также издание информировало, что Киев находится в желтой зоне эпидемиологической опасности и с 17 августа ужесточен карантин, во время которого действует ряд новых запретов. По словам руководителя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года.

В Минздраве вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Если за последнее время количество заболевших ежедневно увеличивается более чем на две тысячи человек больных COVID-19, то к концу сентября этот показатель может достигнуть трех тысяч.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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