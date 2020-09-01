В Киеве первые осенние ярмарки открыты с 1 по 6 сентября: адреса
Первые осенние ярмарки запланированы в столице на 1−6 сентября. Киевляне могут купить сезонную продукцию: овощи-фрукты, мед и продукты пчеловодства, крупы, хлебобулочные изделия из муки нового урожая, другие товары, включая и мясо-молочную продукцию от товаропроизводителей — переребатывающих предприятий, фермеров и небольших агрохозяйств.
Столичные власти напоминают: условиях, когда изменили карантинное зонирование и Киев находится в «желтой зоне», необходимо строго соблюдать противоэпидемические правила. Продавцам и покупателям не забывать о масочном режиме, торговые палатки обязательно защищать пленкой или щитами, чтобы уменьшить контакт между людьми с обеих сторон прилавка. Также торговые места должны быть оборудованы холодильными установками для скоропортящейся продукции. Ярмарки официально открыты
1 сентября (вторник) ярмарки работают:
в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44;
в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
2 сентября (среда) можно купить продукты:
в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44, Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
3 сентября (четверг) продуктами будут торговать:
в Голосеевском районе — на улицах Заболотного, 20а-44), Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
4 сентября (пятница) ярмарки запланированы по адресам:
в Голосеевском районе — на улице Заболотного, 20а-44, проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;
в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;
в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
в Соломенском — на улицах Козицкого (между улицами Ереванской и Уманской), Керченской (в границах улиц Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
5 сентября (суббота) сельхозярмарки пройдут в районах:
в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской, Заболотного, 20а-44;
в Деснянском — на улице С. Лифаря (между проспектом Маяковского и улицей Закревского);
в Днепровском — на бульваре А. Бучмы, 2−10;
в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Григоровича-Барского, 7;
в Соломенском — на улице Героев Севастополя (между улицей Чумака и проспектом Любомира Гузара, 28);
в Шевченковском — на улице Юрия Глушко, 2−12 (Подвойского).
6 сентября (воскресенье) сельхозраспродажи организуют:
в Голосеевском районе — на улицах Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова), Заболотного, 20а-44;
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Оболонском — на улице Архипенко, 6;
в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
в Святошинском — на улице Семашко, 10;
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что последние летние ярмарки провели 25−30 августа. Также издание информировало, что Киев находится в желтой зоне эпидемиологической опасности и с 17 августа ужесточен карантин, во время которого действует ряд новых запретов. По словам руководителя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года.
В Минздраве вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года. Если за последнее время количество заболевших ежедневно увеличивается более чем на две тысячи человек больных COVID-19, то к концу сентября этот показатель может достигнуть трех тысяч.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»155
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