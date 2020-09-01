Удачный день для активных и решительных: гороскоп на 2 сентября для всех знаков зодиака

Среда, 2 сентября, — день, когда активные и решительные действия приведут к положительным результатам. «ФАКТЫ» ежедневно публикуют эксклюзивные астрологические прогнозы для всех знаков зодиака и сегодня предлагают вам гороскоп на 2 сентября.

ОВЕН

Для достижения желаемого придется преодолеть некоторые трудности. День неплох для решения финансовых вопросов. Удачными окажутся сделки и покупки, не исключены денежные поступления.

ТЕЛЕЦ

В отношениях с коллегами старайтесь проявлять сдержанность, не вступайте в споры и избегайте выяснения отношений. Уделите пристальное внимание здоровью, берегитесь сквозняков.

БЛИЗНЕЦЫ

Сумеете быстро найти общий язык с нужными вам людьми. Можно также попробовать свои силы в совершенно новой для вас сфере деятельности. Будьте предельно внимательны и аккуратны в финансовых делах. Берегите печень, откажитесь от употребления спиртных напитков.

РАК

Начало дня может выдаться несколько напряженным, возможны какие-то разногласия или споры. Послеобеденное время окажется более подходящим для решения многих вопросов, проведения важных встреч. Сегодня лучше воздержаться от крупных покупок.

ЛЕВ

Если хотите добиться успеха, старайтесь сохранять позитивный настрой в течение всего дня. Тщательно проверяйте поступающую информацию, особенно, где дело касается финансов и имущества. Вечер посвятите полноценному отдыху.

ДЕВА

Сегодня лучше не торопиться, особенно, если речь идет о принятии важных решений. Также нежелательно в этот день давать какие-либо обещания. Вечерние часы проведите в тихом семейном кругу.

ВЕСЫ

Неплохой день для общения, поиска союзников или единомышленников. Звезды также сулят какие-то приятные неожиданности. На амурном фронте весьма вероятны перспективные знакомства.

СКОРПИОН

Большую часть времени придется посвятить делам на службе, там сейчас от вас потребуется полная самоотдача. Нынче велик риск получить травму, поэтому будьте предельно осторожны, смотрите внимательно под ноги.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит насыщенный разнообразными событиями день. Вероятны новые и полезные знакомства, не исключены незапланированные поездки. На пути к осуществлению мечты для вас не будет существовать никаких преград.

КОЗЕРОГ

Скорее всего, на ваши плечи могут лечь дополнительные обязанности, так что придется потрудиться с удвоенной силой. Но результаты ваших стараний не останутся незамеченными. Гороскоп говорит, что можете рассчитывать на неплохое вознаграждение.

ВОДОЛЕЙ

Для продвижения к намеченной цели предстоит сделать серьезный рывок. Сил для этого может потребоваться немало. Если чувствуете, что не справляетесь, обратитесь за помощью к компетентным людям, вам не откажут.

РЫБЫ

Не упускайте из виду ни одной мелочи. Этот совет особенно актуален для служебных дел. Отнеситесь со всей ответственностью к финансовым вопросам, старайтесь сократить свои расходы. Водные процедуры и массаж окажут на ваш организм благотворное влияние.

Хорошего вам дня!

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