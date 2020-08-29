2 сентября 2020

В конце июля — начале августа в Токио должны были состояться летние Олимпийские игры. Но коронавирусная пандемия, охватившая весь мир, и тут внесла свои коррективы. Проведение грандиозных всемирных соревнований пришлось перенести на следующий год. Но сегодня, в день памяти человека, сыгравшего историческую роль в возрождении олимпийского движения, мне хотелось бы рассказать об этом подробнее.

Пьер де Кубертен родился в Париже в 1863 году. В семье его отца Фреда де Кубертена, живописца из древнего рода, сыну решено было дать аристократическое образование. Но в иезуитском колледже Святого Игнатия, где юноша постигал азы классических наук, особый интерес у Пьера вызвало изучение греческого языка, истории Римской империи и рассказы о древних Олимпийских играх. Буквально с 20-летнего возраста будущий барон де Кубертен все свои силы и знания посвятил пропаганде физического воспитания. Да что там силы и знания! Все свои немалые сбережения отдал он на организацию конгресса, открывшегося в Париже — в Сорбонне! — в июне 1894 года. На конгрессе было принято решение возродить Олимпийские игры и создать Международный олимпийский комитет.

Первые игры прошли в Греции на знаменитом Мраморном стадионе в апреле 1896 года. В соревнованиях участвовали команды всего из 13 стран. Но главная цель была достигнута — Олимпиада возродилась. И уже в 1900 году в рамках Всемирной выставки в Париже прошли вторые Олимпийские игры, ставшие уже триумфом барона де Кубертена. Именно тогда он был избран президентом МОК, которым руководил на протяжении 25 лет. Эти Олимпийские игры были одними из самых продолжительных в истории мирового спорта — они продолжались целых пять месяцев! И хотя организаторы выставки, в рамках которой проводились спортивные соревнования, исключили из программы борьбу и тяжелую атлетику (но при этом включили стрельбу по живым голубям!?), Олимпийские игры запомнились всем как мероприятие, способствовавшее развитию спорта и укреплению мира…

На склоне лет своих барон де Кубертен проживал с супругой в Женеве. Он был беден и многими забыт. Но на жизнь не жаловался. Занимался литературным творчеством (написал 4-томный труд — «Всемирную историю»!) и каждодневными физическими упражнениями. Во время одной из утренних пробежек сердце благородного барона внезапно остановилось. Примечательно, что после похорон, состоявшихся в Лозанне, сердце Пьера де Кубертена, как он и завещал, было захоронено в Греции, у стен древней Олимпии.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.