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Политика

Арахамия объяснил, почему Лероса исключили из фракции «Слуга народа»

11:20 2 сентября 2020
Давид Арахамия

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал исключение нардепа Гео Лероса.

Как сообщает «РБК-Украина», Арахамия отрицает, что решение было принято после звонка президента Зеленского.

«Нет, это неправда», — сказал он.

По словам Арахамии, у Лероса был конфликт с главой Офиса президента Ермаком, но фракция относилась к этому нейтрально.

«Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия… Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться — в партии президента — я пойду в другую партию», — сказал Арахамия.

Он отметил, что Лерос был списочником, и при написании заявления о выходе из фракции потерял бы мандат.

Ранее сообщалось, что Лерос опубликовал резкое заявление к бывшим соратникам по партии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Арахамия объяснил, почему Лероса исключили из фракции «Слуга народа»

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