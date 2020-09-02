Арахамия объяснил, почему Лероса исключили из фракции «Слуга народа»
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прокомментировал исключение нардепа Гео Лероса.
Как сообщает «РБК-Украина», Арахамия отрицает, что решение было принято после звонка президента Зеленского.
«Нет, это неправда», — сказал он.
По словам Арахамии, у Лероса был конфликт с главой Офиса президента Ермаком, но фракция относилась к этому нейтрально.
«Но когда ты находишься в партии президента и начинаешь уже трогать президента, и говоришь, что мне президент не нравится, я критикую его программу, его действия… Это нормальный процесс, когда человек скажет, мне не нравится здесь находиться — в партии президента — я пойду в другую партию», — сказал Арахамия.
Он отметил, что Лерос был списочником, и при написании заявления о выходе из фракции потерял бы мандат.
Ранее сообщалось, что Лерос опубликовал резкое заявление к бывшим соратникам по партии.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»88
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