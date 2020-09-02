Дефицит бюджета за восемь месяцев составил 40 миллиардов гривен

По итогам восьми месяцев 2020 года государственный бюджет Украины, принятый в ноябре прошлого года, был сведен с дефицитом в 40 млрд гривен, в том числе по общему фонду дефицит составил 51 млрд гривен.

Как сообщают в Министерстве финансов, за последние четыре месяца 2020 года невыполнение бюджетной росписи по сравнению с январем-апрелем сократилось почти на 26 млрд гривен — до «минус» 18,4 млрд гривен.

«По оперативным данным Госказначейской службы Украины, за январь-август 2020 расходы по общему фонду государственного бюджета составили 646, 6 млрд гривен или 87,4% от росписи отчетного периода. При этом социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам полностью профинансированы», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве сообщали, что все 66 млрд гривен, заложенных в фонд для борьбы с пандемией коронавируса, был исчерпан еще в конце июля 2020 года.



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