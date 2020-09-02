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Эксперты платформы Tell me будут давать психологические советы в эфире «Радио Аристократы»

13:31 2 сентября 2020
отдых
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Украинские интернет-платформа бесплатных психологических консультаций «Расскажи мне» tellme.com.ua и «Радио Аристократы» запустили совместную психологическую рубрику. Об этом сообщила пресс-служба радиостанции.

Советы и разъяснения по ментальному здоровью от врача-психиатра, кандидата психологических наук и научного руководителя Института когнитивного моделирования Спартака Субботы и других экспертов проекта Tell me будут звучать каждую среду и пятницу в эфире программы «Утро с Аристократами» на aristocrats.fm в 8.45 утра. Среди тем: как преодолеть тревожность и страх, кризис в отношениях, выгорание на работе, что такое экзистенциальный кризис, депрессия и др.

«Утро с Аристократами» выходит с 8 до 10 утра по будням. Каждый эфир делится на Easy Morning и Drive Morning с соответствующим настроением и треками.

«Посвятили первый час настройке на приятный и продуктивный день благодаря правильно подобранной музыке, медитации и профессиональным психологическим советам. Мы уверены, что заботиться о своем ментальное здоровье так же важно, как и о физическом. Понимаем, что на верном пути, ведь уже получаем положительные отзывы и слова благодарности от нашей аудитории», — рассказал Данила Хомутовский, соучредитель «Радио Аристократы» и ведущий «Утра с Аристократами».

«Институт когнитивного моделирования создал мультифункциональную платформу tellme.com.ua в мае 2020 года, чтобы предупредить среди украинцев кризис психического здоровья, связанный с эпидемией COVID-19. Затем мы отреагировали на события и открыли доступ также для граждан Беларуси. Сейчас у нас глобальная цель — развитие в Украине культуры заботы о психическом здоровье. Для этого проект активно масштабируется и создает коллаборации с партнерами-единомышленниками», — прокомментировала Светлана Павелецкая, СЕО Института когнитивного моделирования.

Если вы чувствуете тревогу, вас мучают панические атаки и вам необходимо поделиться своими переживаниями со специалистом, оставьте заявку на сайте https://tellme.com.ua, и вам обязательно предоставят высококачественную психологическую консультацию.

Команда насчитывает почти 100 специалистов-волонтеров когнитивно-поведенческой терапии, проведено более 7000 часов консультаций.

Слушать психологическую рубрику в программе «Утро с Аристократами» можно как в прямом эфире в любое удобное время по ссылке https://aristocrats.fm/shows/utrennee-shou/, так и на подкаст-платформах.

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