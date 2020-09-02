Зеленский назвал Лероса взяточником и предателем: нардеп ответил (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал исключение из фракции партии «Слуга народа» Гео Лероса, выступившего в парламенте с резкой критикой в его адрес.

Соответствующее видео в соцсетях опубликовал блогер Руслан Благой.

«У меня нет никаких приказов и реакции на взяточников и предателей Украины, мне все равно, из какой они партии. Я достаточно ответил?» — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналистки, поинтересовавшейся, правда ли, что опального нардепа исключили из фракции по его приказу.

В свою очередь Лерос заявил, что он никогда не был чиновником и что взяток ему не давали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили переписку в чате «слуг народа», в которой утверждается, что исключение Лероса из фракции согласовывалось с Зеленским.

А глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия отрицал, что Гео Лероса, у которого был конфликт с главой ОП Андреем Ермаком, исключили после звонка Зеленского.

789

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter