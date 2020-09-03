Исходя из условий, которые были в начале эпидемии, Минздрав под руководством Максима Степанова достиг значительного прогресса в подготовке ко второй волне карантина. Об этом в эфире программы «Час пик» на телеканале «Прямой» заявил политический эксперт Алексей Якубин.

«Если посмотреть с весны, то сейчас, исходя из тех условий, в которых мы находились, состоялся сумасшедший прогресс. Сейчас у нас в сутки делается около 20 тысяч тестов, а к 15-му сентября в Минздраве хотят довести до 30 000 тестов в сутки. Согласитесь, это колоссальный уровень. Тем более, что мы должны понимать, с чего мы начинали», — отметил эксперт.

Он также отметил, что в медицинской отрасли присутствует большой дефицит эпидемиологов, ведь за последние 5 лет система подготовки этих специалистов в Украине была почти полностью разрушена.

«У нас на 50% не хватает эпидемиологов и уже сейчас нужно думать, где искать финансирование для того, чтобы этих людей начали готовить. Более того, если говорить о различных сценариях с COVID-19, то в Минздраве есть, в том числе, инструмент адаптивного карантина, но параллельно с этим подготовлены ко второй волне около 10 тысяч коек по всей стране», — подчеркнул Якубин.

По его словам, в медицинской системе все еще существует пул проблем, требующих решения. Одна из них — это низкие зарплаты, которые получают работники медицинской отрасли в Украине.

«Мы входим в ситуацию второй волны значительно подготовленными, по сравнению с тем, что было. Да, проблемы есть. Например, по повышению зарплат медикам. Сейчас даже на профильном комитете одна из обсуждаемых тем — это увеличение именно зарплат. Потому что с этим действительно есть проблемы, когда медики получают значительно меньше, чем они должны получать», — подытожил эксперт.

На видео выступление эксперта с 39:27 по 41:30 минуты.

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