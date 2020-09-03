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Мхитарян о происшествии на стройке Taryan Towers: «Мы прошли тест на пожароустойчивость»

15:54 3 сентября 2020
стройка Taryan Towers
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Здания жилого комплекса Taryan Towers успешно прошли тест на пожароустойчивость. Так основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян в своем посте на странице в Facebook прокомментировал вчерашний инцидент на стройплощадке.

«Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет. Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось, не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома и он пройден», — написал он.

Мхитарян подчеркнул, что на видеозаписях, которые появились в сети, видно, что для утепления фасада использовался негорючий материал.

«Загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий. Возгорание произошло на том участке, где строители еще не приступили к покрытию гидроизоляции. Среди возможных причин источника теплового воздействия рассматриваются окурок или искра», — говорится в посте Мхитаряна.

Отдельно девелопер рассказал о мерах пожарной безопасности, предусмотренных проектом Taryan Towers. По его словам, система пожарной сигнализации с оповещением и управлением эвакуацией, а противопожарные системы автоматизированы: «Также дома будут оборудованы тремя, а не двумя, как это минимально требуют госстандарты, лифтами для доставки пожарных команд на любой этаж. Кроме того, в каждой секции предусмотрены две незадымляемые лестницы. Они на протяжении длительного периода не пропускают огонь и дым, что позволяет безопасно покинуть здание. Еще у нас предусмотрена спринклерная система пожаротушения во всех зонах общего пользования. На каждом этаже предусмотрены средства индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и система мгновенного оповещения».

Напомним, 2 сентября произошло возгорание на техническом этаже строящегося ЖК Taryan Towers.

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