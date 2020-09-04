Неудачный день для шопинга: гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака

Пятница, 4 сентября, — звезды пророчат успех напористым и целеустремленным людям. День не подходит для шопинга и операций с деньгами. «ФАКТЫ» ежедневно предлагают читателям эксклюзивные прогнозы астрологов. Сегодня -гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Все дела, связанные с финансами, лучше отложить на другое время. Это неплохой период для воплощения своих планов в жизнь, начатые творческие проекты окажутся очень перспективными.

ТЕЛЕЦ

Сил и энергии у вас сейчас хоть отбавляй, так что можете браться за самые сложные дела. Не исключено, что придется сделать непростой выбор, от которого будет зависеть ваше будущее. Не спешите с принятием решения, хорошенько все обдумайте.

БЛИЗНЕЦЫ

Неплохой день, когда можно многое реализовать. Но звезды предупреждают: воздержитесь от рискованных шагов, иначе можете оказаться у разбитого корыта.

РАК

Ваш оптимистичный и решительный настрой поможет справиться со многими поставленными перед вами задачами. Старайтесь только не вступать ни с кем в споры.

ЛЕВ

Вашей энергичности сегодня можно только позавидовать. Несмотря на то что обстоятельства могут складываться не совсем благоприятно, вы все-таки сумеете достичь желаемого.

ДЕВА

Этот день припас для вас немало неожиданностей как на работе, так и дома. Научитесь контролировать свои эмоции, иначе они могут помешать успешному завершению дел.

ВЕСЫ

Прежде чем принять решение, хорошенько взвесьте все «за» и «против», также не сбрасывайте со счетов и свой внутренний голос. Не исключено, что новое знакомство делового характера впоследствии может перейти в плоскость романтических отношений.

СКОРПИОН

Самоуверенность сегодня может дорого обойтись. Даже если не удастся достигнуть желаемого результата, приобретенный опыт окажется очень ценным.

СТРЕЛЕЦ

Отправляясь за покупками, не поддавайтесь сиюминутным желаниям — рискуете серьезно опустошить свой кошелек, да и в приобретенных вещах довольно быстро разочаруетесь. На амурном фронте вечер обещает приятные сюрпризы.

КОЗЕРОГ

Для достижения поставленной цели потребуется немало сил и нервов. Но благодаря трудолюбию, дипломатичности и проявленной настойчивости сумеете таки добиться своего. У некоторых одиноких представителей знака сегодня может забурлить водоворот страстей.

ВОДОЛЕЙ

В непростых и спорных вопросах у вас есть шансы одержать победу. Но звезды советуют сегодня поумерить свои амбиции и избегать риска. В финансовой сфере наметились позитивные тенденции.

РЫБЫ

Звезды сулят отличные возможности, но для этого придется соображать и действовать очень быстро. Держитесь подальше от интриг и сплетен, иначе рискуете нанести урон своему авторитету. Вечер хорош для дружеских встреч или семейных посиделок.

Хорошего вам дня!

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