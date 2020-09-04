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ZINAIDA представила авторскую коллекцию платков, орнаментированную принтами Родины-Матери (фото)

18:13 4 сентября 2020
палатки от ZINAIDA
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Украинская художница ZINAIDA дебютировала в этом году на Ukrainian Fashion Week No Season Season в формате перформанса с собственной коллекцией платков, которые были орнаментированы принтами Родины-Матери. В действе приняли участие актеры театра теней TEULIS.

В рамках коллекции ZINAIDA создала принты, в которых соединила традиционные украинские орнаменты с различными образами Родины-Матери — монументом, который для многих является столичной визитной карточкой и символом матери-защитницы и хранительницы.

«В работе „Мамочка“ все сказано языком символов: от действий — до изображения, от идеи замысла — к его восприятию, ведь это своеобразное послание, — рассказывает автор проекта ZINAIDA. — В ней соединены искусство, культура и фэшн. Украина является олицетворением созданных орнаментов, а Киев символизирует знаковую скульптуру города — Родины-Матери, и они едины. Иногда образ Родины-Матери противоречивый, однако воплощает для меня единую мать», — комментирует художница на своем официальном сайте.

При этом художница отмечает, что женский платок — это довершение женского традиционного строя или современного «лука». Он яркий маркер статуса и происхождения, а с легкой руки ZINAIDA аутентичный в своем орнаментальном решении и с душой нового времени вновь возвращается в «жизни».

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