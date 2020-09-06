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Политика

Главная задача — вернуть власть на места, — Игорь Палица

11:28 6 сентября 2020
Игорь Палица
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

На Тернопольщине прошел Открытый форум сторонников партии «За майбутнє». Участники мероприятия обсудили план развития региона, в частности привлечение инвестиций в медицину и модернизацию промышленности. Глава партии Игорь Палица отметил, что главная задача его команды — вернуть власть на места.

«Наша задача — победить, взять власть в областном совете, в местных советах и ​​принимать решения самим. Никто не вправе вмешиваться в решения, которые принимают советы. Советы избраны народом, а люди, которых назначает Киев, не вправе решать, как двигаться регионам», — заявил Игорь Палица, лидер партии «За майбутнє».

Команда «За майбутнє» будет участвовать в выборах во всех пятидесяти пяти объединенных территориальных общинах Тернопольщины.

Как сообщали «ФАКТЫ», партия «За майбутнє» будет выдвигать кандидатом в мэры Киева известного ресторатора Сергея Гусовского.

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