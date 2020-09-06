Нас ждет своя украинская Италия. Повезет тем, кто выживет, — Дана Яровая о школе и коронавирусе

Минздрав никак не подготовился к возобновлению занятий в школах. Вскоре, когда на эпидемию COVID-19 наложится сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом, школьники начнут заражать друг друга, а потом приносить инфекцию домой. С такими темпами школы закроют к концу сентября, лечиться придется на дому и повторить итальянский сценарий по распространению заболеваемости. Такой пессимистический прогноз опубликовала в Facebook известный волонтер и блогер Дана Яровая

«Отучились дети неделю. Пока дурдом у всех… Мы входим в период сезонных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ и грипп, которые никто не отменял… Так как дети шесть месяцев практически провели в изоляции, сейчас они друг друга начнут заражать всем и сразу… Больше чем уверена, что школы закроют к концу сентября. ОРЗ, ОРВИ, сезонный грипп, COVID-19. Если все смешать в одно блюдо, то лечиться мы будем все на дому, и покупать себе ИВЛ на всякий случай.

Где-то читала, что в Украине возможно лечение больных COVID-19, если зараженных в день не больше 3000 человек. Вчера было выявлено больных COVID-19, согласно сайту МОЗ, 2836 человек. Это уже критический показатель…

Очень удобно не выделять школам средства на дезинфекцию и маски, очень удобно весь фонд борьбы на COVID-19 спустить на дороги. Кстати, тем кто выживет, повезет, они будут ездить по пустым дорогам.

Подытожу: как только цифра заражения приблизится к 3000 в день, нас ждет своя украинская Италия… Держитесь, дальше будет еще веселее".

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как приготовились к новому учебному году в других странах, а также о рисках подхватить инфекцию в учебном заведении.

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