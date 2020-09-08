Путин умудряется сделать так, чтобы в Беларуси возненавидели Россию, — Леонид Гозман

«По Минску ездят автозаки и микроавтобусы с заклеенными номерами, но некоторые видели и с российскими. Многократно возросло число титушек — молодые парни в штатском с закрытыми лицами и с дубинками. Они хватают людей и сажают в эти самые автобусы с заклеенными номерами. И они же похитили Марию Колесникову!

Это первый этап нашей братской помощи? Многие в Минске считают этих новых «тихарей» россиянами, подарком от Путина.

Не знаю, удастся ли Путину подавить революцию в Беларуси, но сделать так, чтобы там, где к России всегда относились хорошо, стали ненавидеть Россию, русских и русский язык, получится! Собственно, уже получается", — написал Гозман в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, кто такая Мария Колесникова и почему ее исчезновение взбудоражило всю Беларусь.

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