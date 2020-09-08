27.62 / 27.84 32.42 / 32.88
Киев: +15
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

Путин умудряется сделать так, чтобы в Беларуси возненавидели Россию, — Леонид Гозман

10:55 8 сентября 2020
Леонид Гозман

В Беларуси, где продолжаются массовые протесты, на днях неизвестные похитили в самом центре Минска одного из лидеров оппозиции Марию Колесникову. О том, что такие похищения могут быть «братской помощью» России, написал на своей странице в соцсети известный российский политик, президент общественного движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман.

«По Минску ездят автозаки и микроавтобусы с заклеенными номерами, но некоторые видели и с российскими. Многократно возросло число титушек — молодые парни в штатском с закрытыми лицами и с дубинками. Они хватают людей и сажают в эти самые автобусы с заклеенными номерами. И они же похитили Марию Колесникову!

Это первый этап нашей братской помощи? Многие в Минске считают этих новых «тихарей» россиянами, подарком от Путина.

Не знаю, удастся ли Путину подавить революцию в Беларуси, но сделать так, чтобы там, где к России всегда относились хорошо, стали ненавидеть Россию, русских и русский язык, получится! Собственно, уже получается", — написал Гозман в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, кто такая Мария Колесникова и почему ее исчезновение взбудоражило всю Беларусь.

Читайте также: Поддержав Лукашенко, Россия несет ответственность за его садизм и насилие, — Лилия Шевцова

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мария Колесникова

Мария Колесникова пошла на радикальный шаг у границы с Украиной

Задержание вагнеровцев в Беларуси

Янина Соколова обнародовала вторую часть скандальных записей по «вагнергейту»

Чапкис, Яма и Кухар

Роман Дмитрия Дикусара и слезы Илоны Гвоздевой: самые яркие моменты второго эфира «Танців з зірками»

Деньги

Стало известно, когда и как живущие в ОРДЛО переселенцы получат украинские пенсии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер