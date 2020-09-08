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Политика

Гео Лерос пригрозил Зеленскому

12:26 8 сентября 2020
Гео Лерос

Нардеп Гео Лерос, недавно исключенный из фракции «Слуга народа» Верховной Рады, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет нести персональную ответственность, если что-то произойдет с ним или его семьей.

Как сообщает Укринформ, Гео Лерос пообщался с журналистами у здания ГБР, куда его вызвали как свидетеля по делу об умышленном уклонении от уплаты налогов.

«Я хочу для всех заявить: у меня есть большое уважение к президенту Украины, именно к институту президента Украины, не персонально к Зеленскому. Я прошу не путать эти две совершенно разные сущности», — сказал Лерос.

Он назвал это главной причиной, почему не будет подавать в правоохранительные органы заявление о защите чести и достоинства из-за высказываний Зеленского в его адрес.

«Весь народ Украины уже видит, что происходит в Украине. Поэтому оценку его высказываниям, тому, что он говорит, уже дадут граждане Украины на этих местных выборах. Я думаю, что это будет достойный ответ господину Зеленскому», — сказал Лерос.

Народный депутат заявил, что не пользуется охраной.

«Поэтому если со мной или с моей семьей что-то случится, за это будет нести ответственность персонально Владимир Зеленский», — заявил Лерос.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал нардепа Лероса взяточником и предателем.

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Гео Лерос пригрозил Зеленскому

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