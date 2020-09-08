У бизнес-обмудсмена поддержали создание Антирейдерского межведомственного совета при президенте

Антирейдерский координационный межведомственный совет при президенте Украины должен стать уникальным органом для борьбы с рейдерством. Совет бизнес-омбудсмена готов воплощать инициативу в жизнь и применять в этом процессе свой опыт в антирейдерской тематике. Такое заявление сделала инспектор Совета бизнес-омбудсмена Марина Павленчик во время круглого стола на тему «Антирейдерский межведомственный совет по защите бизнеса при президенте Украины: предложения по механизму и регламенту работы» в медиацентре «СтопКор».

«У нас в стране сегодня под рейдерством много действий подразумевают. Мы понимаем под этим: 1) противоправный физический захват; 2) изменение в государственных реестрах и, возможно, непропорциональное давление со стороны правоохранительных органов. Много нюансов. За прошедшие годы Советом бизнес-омбудсмена аккумулирован значительный опыт в антирейдерской тематике. Это есть в отчете с рядом рекомендаций. Часть уже сделана, остальное, надеюсь, будет воплощено в инициативе, которая сегодня предлагается. У нас есть опыт работы в межведомственных структурах, которые создавались в Кабмине, призванных на борьбу с рейдерством. В том числе это и межведомственные комиссии. При создании новых инициатив опыт деятельности предыдущих структур должен быть учтен», — отметила Павленчик.

Она также добавила, что Совет бизнес-омбудсмена выступает за проактивный подход в антирейдерских инициативах, готов делиться опытом и поддерживать аналогичные проекты.

В свою очередь народный депутат от фракции «Слуга народа» Алексей Жмеренецкий отметил, что Украине крайне необходимо создать новый орган, который будет направлен на противодействие рейдерам и сможет напрямую контактировать с первыми лицами государства, чтобы решать все проблемы рейдерства.

По его словам, в Верховной Раде идет работа по усовершенствованию антирейдерского законодательства, пошагово рассматривается и принимается антирейдерский пакет законов, но рейдеры находят все новые пробелы в законодательстве.

«Нужно создать новый орган для защиты бизнеса, который будет иметь возможность сразу обратиться к первым лицам в государстве и иметь рычаг для урегулирования проблем», — заявил Жмеренецкий.

Разделяет это мнение и другой нардеп от «Слуги народа» Николай Стефанчук, который убежден: задача антирейдерского совета не в том, чтобы решать спор, а в том, чтобы быстро реагировать на нарушения прав.

«Это должен быть звон при первой попытке захвата. Совет должен быть координационным органом. Если возникла ситуация, он (совет. — Авт.) должен туда направить своих представителей, чтобы они „взяли за руку“ Минюст и не дали вносить регистрационные данные, чтобы „взяли за руку“» полицейского, чтобы тот делал свою работу, чтобы приняли обе стороны и привели в суд. Совет должен выполнять функцию сторожа, который следил бы за тем, чтобы нарушений не было, а соответствующие лица были привлечены к ответственности", — подчеркнул он.

Напомним, ранее бизнесмены призвали власть создать межведомственный Антирейдерский совет при президенте. Авторы обращения убеждены, что инициатива объединяет представителей всех силовых структур, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, чтобы действовать эффективно и жестко при любом посягательстве на частную собственность и корпоративные права.

Инициативу представителей бизнеса по созданию межведомственного Антирейдерского совета поддержал Владимир Зеленский.

28 августа во время встречи с представителями бизнеса в Черкасской области ее презентовала гаранту бизнесвумен Людмила Русалина.

Напомним, Русалина сама пострадала от рейдерского покушения. Однако после выхода ситуации в публичную плоскость заказное уголовное дело, по ее словам, закрыли. Сейчас Русалина получила соответствующее подтверждение и от Офиса генпрокурора.

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