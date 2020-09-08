Продуктовые ярмарки в Киеве 8-13 сентября: названы адреса
Продуктовые ярмарки с 8 по 13 сентября пройдут во всех районах Киева. Горожане смогут приобрести сезонные овощи-фрукты, мед и продукты пчеловодства, бакалею, мясо-молочную продукцию от товаропроизводителей — переребатывающих предприятий, фермеров, агрохозяйств.
Столичные власти напоминают: в условиях измененного карантинного зонирования не следует забывать о масочном режиме, торговые палатки обязательно должны отгораживаться пленочными щитами от покупателей, чтобы минимизировать контакты сторон. Скоропортящуюся продукцию нужно хранить с соблюдением санитарных норм.
Ярмарки официально работают
8 сентября (вторник)
- в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;
- в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
9 сентября (среда)
- в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
- в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
10 сентября (четверг)
- в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.
11 сентября (пятница)
- в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Святошинском — на улице Подлесной, 8;
- в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и М. Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);
- в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.
12 сентября (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Дарницком — на улице Ревуцкого;
- в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
- в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамптом «Левобережный»);
- в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Стадионной (между улицей Митрополита В. Липковского и улицей Богдановской);
- в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
13 сентября (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Оболонском — на улице Архипенко, 6;
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
- в Святошинском — на улице Семашко, 10;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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