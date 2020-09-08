Продуктовые ярмарки в Киеве 8-13 сентября: названы адреса

Продуктовые ярмарки с 8 по 13 сентября пройдут во всех районах Киева. Горожане смогут приобрести сезонные овощи-фрукты, мед и продукты пчеловодства, бакалею, мясо-молочную продукцию от товаропроизводителей — переребатывающих предприятий, фермеров, агрохозяйств.

Столичные власти напоминают: в условиях измененного карантинного зонирования не следует забывать о масочном режиме, торговые палатки обязательно должны отгораживаться пленочными щитами от покупателей, чтобы минимизировать контакты сторон. Скоропортящуюся продукцию нужно хранить с соблюдением санитарных норм.

Ярмарки официально работают до 17:00—18:00 , иногда и дольше.

8 сентября (вторник)

в Днепровском — на улице Ивана Микитенко, 21−27;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

9 сентября (среда)

в Голосеевском — на Стратегическом шоссе (в границах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

10 сентября (четверг)

в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (в границах улиц Стельмаха и Маричанской);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;

в Оболонском — на улице Александра Архипенко, 6;

в Святошинском — на улице Гната Юры, 5, пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина

в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1.

11 сентября (пятница)

в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, Академика Глушкова, 25−53;

в Деснянском — на улице Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Оболонском — на проспекте Оболонском, 15−21, улице Архипенко, 6;

в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;

в Святошинском — на улице Подлесной, 8;

в Соломенском — на улице Просвещения (между улицами Вузовской и М. Кривоноса), переулке Ковальском (в границах улиц Металлистов и Смоленской);

в Шевченковском — на улицах Рижской, 1, Ружинской, 16−18 (возле сквера), Деревлянской, 16−20, Бульварно-Кудрявской, 2−4, в границах улиц О. Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94.

12 сентября (суббота)

в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого;

в Деснянском — на улицах Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);

в Днепровском — на улице В. Нестайко (рядом с почтамптом «Левобережный»);

в Оболонском — на улицах П. Калнышевского, 1−5, Архипенко, 6, Иорданской, 1−9;

в Печерском — на улице Катерины Билокур;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (между улицей Митрополита В. Липковского и улицей Богдановской);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

13 сентября (воскресенье)

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (между улицами Касияна и Ломоносова);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Оболонском — на улице Архипенко, 6;

в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);

в Святошинском — на улице Семашко, 10;

в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Киев находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. По словам руководителя Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года.

В Минздраве вторую волну коронавирусной инфекции ожидают в октябре-ноябре 2020 года.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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