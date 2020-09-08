10 фактов о пользе спорта для здоровья

Наверное, все уже знают, что спорт весьма полезен для здоровья любого человека. И, наверное, даже не занятие серьезным спортом, а просто возможность оставаться активным и активно проводить несколько часов в неделю для хорошего самочувствия. Но часто случается так, что нет достаточно правильной мотивации, чтобы заняться спортом и, что немаловажно, не бросить такие занятия.

Предлагаем несколько научных фактов, которые утверждают, что спорт — это только о здоровье:

• Регулярные занятия спортом — это синоним меньшего количества стрессов, тревоги и депрессии;

• Физические упражнения помогают бороться против сахарного диабета 2 типа;

• Регулярная физическая активность помогает иметь больше «хорошего» холестерина и снижать количество «плохого» холестерина;

• Тренировка также помогают укреплять кости, чтобы избежать развития остеопороза;

• Регулярные тренировки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, а также снижают риск любых сердечно-сосудистых заболеваний. И даже простая прогулка по вечерам способна намного улучшить здоровье сердца;

• Регулярные нагрузки «лечат» нервную систему, а также помогают бороться со стрессом;

• Занятия спортом помогают улучшить концентрацию, способствуют развитию внимательности, а также помогают создавать действенные стратегии и тактики для любого дела, например, играя в казино онлайн.

• Любая физическая нагрузка помогает укреплять иммунитет. В частности, регулярные занятия спортом — это профилактика дыхательных путей, помогающая таким образом защитить орган от различных бактерий, которые могут быть возбудителями болезней;

• Также физические упражнения (даже минимальные) очень эффективны, если есть синдром эмоционального выгорания и вообще любой стрессовой нагрузки.

• Спорт заряжает энергией и повышает уровень эндорфинов, в результате чего можно по-настоящему почувствовать себя счастливым.

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