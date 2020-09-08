Не «Аркадой» единой: Кабмин взялся за недобросовестных застройщиков

Межведомственная рабочая группа Кабинета министров Украины разработает законопроекты о противодействии застройщикам-мошенникам. Такое заявление сделал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщает телеграм-канал «Криминальная Украина» со ссылкой на источники в МВД, причиной для разработки этих законопроектов стали массовые обращения жертв неудачных инвестиций в лопнувшие строительные проекты компаний «Укрбуд», «Аркада» и SAGA Development.

«Рабочая группа за два месяца должна разработать проекты законодательных актов, нормативных документов, которые сделают невозможным в будущем мошенничество. Нормировать и добавить дорожную карту к тем проблемным объектам, которые есть. По нашим оценкам в Украине более 100 000 пострадавших от мошенничества с деньгами инвесторов», — заявил Геращенко.

Как отмечается в материале «Экономической правды», в 2019 году главным действующим лицом на рынке столичной недвижимости была компания «Укрбуд», которая обанкротилась из-за действий менеджмента и бенефициара Максима Микитася. В 2020 году тучи начали сгущаться над другими крупными застройщиками — банком «Аркада» и связанными с ним строительными компаниями, а также над компанией SAGA Development Андрея Вавриша.

7 сентября суд арестовал президента банка «Аркада» с альтернативой в виде залога в 21 миллион гривен. Президента «Аркады» подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика» на сумму 50 млн. гривен.

Также в начале сентября стало известно, что застройщик и собственник компании Saga Development Андрей Вавриш проходит обвиняемым по делу об обмане инвесторов двух жилищных комплексов — «Новый подол» и «О2 Residence», а земля под этими двумя комплексами арестована.

Уже сейчас инвесторы в стройпроекты Вавриша объединяются в группы по защите своих интересов, так как боятся повторения истории, аналогичной «Элита-центру».

К слову, в СМИ не раз упоминали, что Андрей Вавриш является близким другом Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента, а также имеет совместный бизнес с министром культуры, собственником «Одесской киностудии» Александром Ткаченко.

Межведомственная рабочая группа была создана постановлением Кабмина от 12 августа 2020 года. Сопредседателями Межведомственной рабочей группы является первый заместитель министра развития общин и территорий Василий Лозинский и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter