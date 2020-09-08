Почетный президент «Мотор Сiч» Богуслаев будет вызван в суд по делу об аресте акций предприятия

Во вторник, 8 сентября, в Шевченковском районном суде Киева состоялось заседание по ходатайству одного из акционеров ПАТ «Мотор Сiч» о снятии всех четырех арестов с акций этого предприятия. Заседание вела судья Лидия Шебуняева. Адвокаты представили суду выводы авторитетных экспертов о том, что экономическое положение в Украине в период с 2017-го по 2020 год не могло привести к столь серьезному ухудшению производственных показателей, которое произошло в этот период на «Мотор Сiч».

«Это служит доказательством того, что к спаду в работе предприятия привели аресты его акций, — заявил адвокат Александр Максименко. - Чтобы выяснить мотивы ареста мы ходатайствовали перед судом о вызове ряда ответственных лиц, которые подписывали письма в СБУ на основании которых арест был наложен — пусть эти люди объяснят свою позицию. К сожалению, судья отказала в этом. Поэтому мы были вынуждены уже повторно ходатайствовать об ее отводе. К сожалению, судья отвод отклонила. И все же нам удалось добиться ее согласие на вызов на следующее заседание почетного президента „Мотор Сiч“ Вячеслава Богуслаева. Будет очень интересно послушать его показания. Однако не исключено, что он не явится на заседание — оно назначено на 14 сентября. Времени меньше недели. Повестку попросту могут не успеть вручить в установленные законом сроки».

По словам адвоката, расследование уголовного дела, в связи с которым были наложены аресты на акции «Мотор Сiч» ведется уже больше 3 лет: «Однако, до сих пор никому не предъявлено обвинение. Это значит, что, скорее всего, дело до суда так и не дойдет. На мой взгляд, арест акций — это политическое решение, его целью является замораживание ситуации. Заметьте, что арест был наложен после того, как компания из Китая инвестировало в „Мотор Сiч“ 100 миллионов долларов. Кого-то заинтересовали эти деньги?»

— В связи с чем было возбуждено уголовное дело об аресте акций «Мотор Сiч»?

— В связи с «попыткой совершения диверсии» и «государственной изменой». Но не понятно на чем основаны эти обвинения и кого конкретно они касаются? Важный нюанс: целью ареста того или иного имущества является сохранение вещественных доказательств. Отсюда вопрос: какие следы уголовного преступления могут нести на себе акции? Да никаких. Я специализируюсь на защите интересов иностранных инвесторов. Мой опыт в этой области дает основания сказать, что арест акция «Мотор Сiч» выглядит как государственное рейдерство.

Адвокат подчеркнул, что арест акций не должен мешать предпринимательской деятельности: «Однако их владельцы не имеют возможности созвать совет акционеров, назначить новое руководство, управлять предприятием. По сути, им не дают реализовать законные права владельцев».

Адвокат Екатерина Шапран отметила, что первый арест на акции был наложен в 2017 году, однако «Мотор Сiч» реализовал продукции на 2,8 миллиарда гривен: «Но в 2019-м этот показатель упал до 0,6 миллиарда гривен. Аресты наложены на 56 процентов акций, принадлежащих различным инвесторам».

Адвокат Екатерина Олейник прокомментировала опасения некоторых должностных лиц о том, что допуск иностранных инвесторов к управлению «Мотор Сiч» может привести к утечке технологий за рубеж: «В распоряжении государства есть большое количество правовых возможностей контролировать экспорт технологий за рубеж. Бесконтрольно они не могут быть кому-либо переданы. Это значит, что аргументы о защите технологий, не имеют под собой реальных оснований».

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