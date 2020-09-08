Если ситуация с «Мотор Сич» не будет урегулирована, это отпугнет иностранных инвесторов, – эксперт

Неспособность государственных институтов и структур Украины урегулировать конфликтную ситуацию с инвесторами ПАО «Мотор Сич» и перспектива обращения китайских инвесторов из Skyrizon в международный арбитраж оказывает исключительно негативное влияние на международный инвестиционный имидж Украины. Эксперты прокомментировали намерения китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» обратиться в международный арбитраж с требованием к государству Украина возместить ущерб в размере 3,5 млрд. долларов.

«Нельзя было бросать на произвол 20 тысяч людей предприятия „Мотор Сич“ в период, когда свернули кооперацию с Российской Федерацией», — прокомментировал сложившуюся ситуацию директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Згурец подчеркнул, что по бизнес-законодательству правда сейчас на китайской стороне: «Подача иска в международный арбитраж приведет к тому, что они в этой ситуации выиграют».

Экономические проблемы у ПАО «Мотор Сич», по словам экспертов, начались с 2014 года после разрыва производственной кооперации с Российской Федерацией.

«Кейс „Мотор Сич“ в очередной раз демонстрирует всему миру, что Украина не договоро- и не переговороспособна. Украинская власть не может продемонстрировать четкую экономическую или политическую стратегию, а постоянно лишь рефлексирует на окрики очередного „старшего стратегического партнера“, будь то РФ (ранее), Вашингтон или Брюссель, как сейчас. С Украиной невозможно выстраивать отношения на перспективу 10−20−30 лет как с предсказуемым партнером — это и есть главный фактор, блокирующий инвестиции в нашу страну», — прокомментировал сложившуюся ситуацию директор Института глобальных стратегий, Вадим Карасев.

Он напомнил, что в распоряжении Украины было три года с момента, когда СБУ через суд арестовала акции «Мотор Сич». И за это время власть страны не смогла сформулировать внятных законных претензий инвесторам, а лишь блокирует сделку. Это же время Украина могла использовать для урегулирования спорной ситуации с китайской стороной за столом переговоров, не доводя дело до иска на $ 3,5 млрд. и международного арбитража.

«Китайские инвесторы фактически пригласили Украину за стол переговоров для урегулирования. Арбитраж — это лишь последняя крайняя мера», — считает Вадим Карасев.

По его словам, украинское законодательство не ограничивает и не устанавливает особого режима покупки или владения частными предприятиями, независимо от их отраслевой принадлежности, поэтому Украина не сможет в международном арбитраже доказать законность своих действий и вынуждена будет компенсировать ущерб, нанесенный действиями государства китайскому инвестору: «А нынешнее блокирование Украиной законной сделки по покупке акций ПАО „Мотор Сич“ в перспективе отпугнет остальных иностранных инвесторов».

Ранее «Факты» сообщили со ссылкой на компанию Skyrizon о том, что китайские инвесторы «Мотор Сич» обвинили Украину в нарушении ею международных обязательств в рамках межправительственного украино-китайского соглашения от 1992 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. В связи с недопуском компании Skyrizon к управлению законно приобретенного ею предприятия, китайские инвесторы называют сложившуюся ситуацию противозаконной экспроприацией имущества инвестора государством Украина и планируют отстаивать свои интересы в международном арбитражном суде.

Ущерб от действий Украины китайские инвесторы оценили в сумму свыше 3,5 миллиардов долларов: невозможность управлять приобретенной в Украине компанией негативно отразилась на отношениях компании Skyrizon и ее аффилированных структур с банками. Также происходящее негативно влияет на биржевые котировки акций.

Китайские инвесторы призвали украинское Министерство юстиции создать рабочую группу для урегулирования ситуации с противозаконными арестами акций ПАО «Мотор Сич».

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