Бывший президент Грузии, занимающий видный пост в украинской политике, Михеил Саакашвили считает, что украинское гражданство не помешает ему занять пост премьер-министра Грузии, если его партия победит на парламентских выборах. Напомним, грузинское оппозиционное объединение «Сила в единстве» выдвинуло Саакашвили кандидатом на пост премьер-министра страны.

«В свое время мы разрешили Иванишвили быть премьером, будучи гражданином Франции. Эти юридические тонкости прорабатываются, но они не имеют решающего значения», — напомнил политик.

В интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман Саакашвили отметил, что не хотел бы приходить во власть с помощью беспорядков.

Политик напомнил, что в свое время его команда передала власть в Грузии мирно и даже стажировала новых неопытных министров.

Саакашвили отметил, что пока остается в Украине, но уже дал согласие возглавить правительство на переходный период, чтобы «спасать Грузию». По его словам, у объединенной оппозиции пока нет других кандидатов, поэтому он согласился быть переходным премьер-министром.

Напомним, в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, что вызвало резко негативную реакцию официального Тбилиси.

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