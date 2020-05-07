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Зеленский наконец трудоустроил Саакашвили: опубликован указ
Президент Украины Владимир Зеленский наконец назначил Михеила Саакашвили главой новосозданного Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном Интернет-портале.
Документ датирован 7 мая 2020 года.
Исполнительный комитет реформ, согласно указу, будет действовать в составе Национального совета реформ.
Напомним, первоначально Саакашвили планировали назначить вице-премьером по вопросам реформ, однако с этим не согласились народные депутаты. Тем более, что перед этим ультиматум Украине по поводу Саакашвили выдвинули в Грузии. Письмо украинским депутатам подписал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
«ФАКТЫ» писали, как назначение Саакашвили могло бы повлиять на соотношение сил в украинской власти.
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