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Политика

Зеленский наконец трудоустроил Саакашвили: опубликован указ

20:34 7 мая 2020 163
Зеленский придумал должность для Саакашвили: опубликован указ
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Президент Украины Владимир Зеленский наконец назначил Михеила Саакашвили главой новосозданного Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ главы государства размещен на его официальном Интернет-портале.

Документ датирован 7 мая 2020 года.

Исполнительный комитет реформ, согласно указу, будет действовать в составе Национального совета реформ.

Напомним, первоначально Саакашвили планировали назначить вице-премьером по вопросам реформ, однако с этим не согласились народные депутаты. Тем более, что перед этим ультиматум Украине по поводу Саакашвили выдвинули в Грузии. Письмо украинским депутатам подписал спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«ФАКТЫ» писали, как назначение Саакашвили могло бы повлиять на соотношение сил в украинской власти.

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