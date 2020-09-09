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Белые межкомнатные двери: элегантность, практичность и стиль

11:47 9 сентября 2020
Белые межкомнатные двери
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

На первый взгляд, межкомнатные двери кажутся обыденным и незаметным элементом интерьера. Но на самом деле двери — это первое, что привлекает внимание при входе в помещение. По состоянию и внешнему виду двери сразу складывается общее впечатление о внутреннем убранстве комнаты. Красивые и качественные двери важны для поддержания статуса и дизайна интерьера всего дома или квартиры.

Планируете поменять двери? Рекомендуем обратить внимание на «вечную классику» — белые межкомнатные двери, которые великолепно впишутся в любой интерьер и станут отличным дополнением общей картины.

Для чего нужны белые межкомнатные двери?

Как бы стремительно ни менялись модные тенденции, белые двери остаются в тренде уже более 20 лет. Причин популярности данной модели несколько.

• Универсальность. Какие бы цвета ни преобладали в вашей квартире, белые двери будут смотреться гармонично и стильно. Если в вашей квартире установлены белые пластиковые окна, тандем с белым дверным полотном будет смотреться еще выигрышнее.

• Визуальный простор. Белая дверь крайне необходима для компактной квартиры, в которой наблюдается недостаток свободной площади и света. Белая конструкция со стеклянными вставками дополнительно будет пропускать солнечный свет. Для узкой комнаты рекомендуется выбирать высокие белые двери, которые словно «приподнимают» потолок, образуя цельное воздушное пространство.

• Практичность. Ранее считалось, что белые двери быстро пачкаются и за ними сложно ухаживать. Однако современные модели обработаны качественным покрытием, которое отталкивает грязь и пыль. И на белой поверхности следы пыли менее заметны, чем на коричневой или венге.

• Контрастный дизайн. Если для выделения контрастных дизайнерских решений вам нужен белый элемент в интерьере, выбирайте межкомнатные двери белого, молочного или кремового цвета.

В салоне «Центр Дверей» в изобилии представлены белые межкомнатные двери в Киеве: одностворчатые, двустворчатые, раздвижные, складные, распашные и другие модели.

Из какого материала лучше купить белые двери?

Межкомнатные двери выполняют несколько функций:

1. Разграничение пространства двух комнат;

2. Звукоизоляция;

3. Украшение интерьера.

В отличие от входной двери, которая должна защищать от непогоды и взлома, межкомнатные двери могут быть легкими и выполнены из различных материалов. Особой популярностью пользуются следующие конструкции:

• Массив дерева (белый дуб, сосна, ясень). Обладают улучшенными инженерными свойствами, безупречным видом и отличаются долгим сроком эксплуатации. Но и цена такой двери будет выше, чем из других материалов.

• МДФ — практичный и долговечный материал, отличная альтернатива дереву.

• Белая эмаль — креативный вариант, отличающийся долгим сроком службы. Такие двери не боятся влаги и подходят для установки в помещениях с повышенной влажностью.

В салоне «Центр Дверей» найти подходящие двери смогут даже самые требовательные потребители. Наши консультанты всегда рады ответить на ваши вопросы и помогут подобрать нужный вариант, учитывая ваши пожелания и бюджет. Ждем всех вас в наших салонах!

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