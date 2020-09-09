Жить сейчас в Луганске — это как обедать в туалете. В принципе, можно, но что-то не то, — переселенец

Журналист Сергей Иванов рассказал в соцсети о своей встрече в Киеве с земляком из оккупированного Луганска, который сейчас входит в зону экстремального риска.

«Вчера на Крещатике встретил земляка-луганчанина, — пишет Сергей Иванов. — Я сидел на скамейке, разговаривая по скайпу с сыном, он подошел и осторожно спросил, можно ли со мной поговорить. Я не очень люблю разговаривать с незнакомыми, но почти никогда не отказываю, ведь даже то, что тебе не нравится, может кому-то помочь. Это один из моих гуманистических принципов.

Выяснилось, что не так давно земляк смог продать квартиру в Луганске и переехать в Киев. Когда я спросил, какова причина переезда, он ответил шикарной фразой:

— Жить сейчас в Луганске — это как обедать в туалете. В принципе, можно, но что-то не то.

Я зафиксировал этот афоризм, мы еще минут пять поговорили про наш бывший порт приписки, потом я оставил контакт на случай крайней необходимости и поинтересовался, чем он планирует заниматься. Ответил, что ходит по собеседованиям, что работы здесь достаточно, поэтому настроение оптимистичное. И уже когда мы прощались, он сказал:

— Знаете, я сейчас практически бомж, а хорошо. Дышать могу свободно. Никогда не думал, что это настолько важно.

Уже в метро я вспомнил эти слова и подумал, что в широком смысле люди делятся на тех, кому важно дышать свободно, и тех, кому нет. Все остальные факторы — вторичны", — написал на своей странице в Facebook Сергей Иванов.

Впрочем, вторичные факторы тоже бывают немаловажными. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что коммунальному раю в ОРЛО приходит конец — там анонсировали существенное повышение тарифов с 1 сентября.

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