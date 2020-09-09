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Политика

Верещук шокирована зарплатой учителей

21:14 9 сентября 2020
Верещук
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Комментируя скандальную ситуацию с понижением зарплат преподавателям школ, народный депутат Ирина Верещук назвала ее недопустимой.

«Мне показали начисления заработной платы обычного учителя. Послушайте, мне, наверное, даже будет стыдно ее называть — 3600 гривен», — заявила парламентарий в эфире 112 телеканала. При этом Верещук добавила: «Я понимаю, что вопрос не только к правительству, но и к народным депутатам. Но если что-то нужно от парламента, просто скажите, какой закон нужно принять — мы проголосуем. Я убеждена, что в сессионном зале не найдется ни одного человека, который не проголосует за законы, помогающие выйти из этого состояния. Я не знаю, как такую зарплату можно объяснить учителям».

По мнению народного депутата, на финансирование образования нужны 50 млрд. гривен: 39 млрд. гривен из государственного бюджета и 11 млрд. гривен — из местных. «Бюджет должен закладывать 5% на медицину, 7% на образование. Только в таком случае он будет поддержан Верховной Радой», — отметила Ирина Верещук.

Также политик назвала условия принятия Верховной Радой новой программы действия Кабмина. «Если она (программа. — Авт.) будет предметной, объективной и соответствующей нынешним реалиям и ожиданиям, то, конечно, проголосуем. Мы, безусловно, поддержим план действий, который будет выполняться. А главное — будет иметь ответственных исполнителей и дедлайны», — сказала Верещук.

Ранее народный депутат заявила, что эквивалент в 5000 гривен, который предлагает Министерство соцполитики вместо «бэби-бокса», не покрывает расходов семьи на сбор идентичного пакета и инициировала возобновление проекта «пакет малыша».

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