Верещук о "бэби-боксах": мамочки должны чувствовать помощь государства

Народный депутат Ирина Верещук, заявлявшая ранее о недостаточном количестве школ в столице, выступила с инициативой возобновления проекта «пакет малыша». Соответствующий законопроект политик уже зарегистрировала в Верховной Раде.

Объясняя мотивы своего предложения, парламентарий сообщила, что эквивалент в 5000 гривен, который сейчас предлагает Министерство социальной политики вместо «бэби-бокса», не покрывает расходов семей на сбор идентичного пакета. Ведь его составляющие в розничной продаже стоят дороже.

Но, как считает народный депутат, главная проблема даже не в этом, а в проявлении государством заботы о самых молодых своих гражданах.

«Мы на самом деле хотим, чтобы наши молодые мамочки чувствовали легкое прикосновение государства. Мы понимаем, что государство хочет помогать, но не может, ему трудно найти средства. Потому давайте хотя бы этот „пакет малыша“, который так необходим и очень комфортный, сохраним для молодых семей и передадим, собственно, мамочкам», — сказала Ирина Верещук.

Ранее народный депутат Ирина Верещук раскритиковала местные власти за отсутствие политической воли для решения неотложных проблем столицы .

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