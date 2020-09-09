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Политика

"Неопытность, помноженная на глупое желание постоянного пиара": Богдан резко высказался об "ошибках" Зеленского

21:15 9 сентября 2020
Зеленский

Назвав сильной стороной Владимира Зеленского умение пользоваться своей харизматичностью, бывший глава его Офиса Андрей Богдан упрекнул нынешнего президента в «неопытности, умноженной на глупое желание пиара».

Об этом Богдан сказал в интервью Дмитрию Гордону.

По его мнению, количество ошибок, совершаемых президентом, растет и скоро это может привести к трагедии.

Одним из самых значимых промахов Зеленского Богдан назвал участие в пресс-конференции по делу Павла Шеремета.

«Самое глупое по делу Шеремета, если ты посмотришь пресс-конференцию, ты там не увидишь только одного чиновника высшего звена — меня… Не надо было ехать президенту на пресс-конференцию. Я говорил, что не надо. Это глупый пиар и ни к чему хорошему не приведет. Даже, если суд их осудит, то они смогут обращаться в ЕСПЧ, что присутствие президента заранее предопределило приговор. Но неопытность, помноженная на глупое желание постоянного пиара, дают ошибки», — сказал Богдан.

Напомним, несмотря на то, что силовики собрали множество томов доказательств по предполагаемым обвиняемым в деле убийства Павла Шеремета, сами обвиняемые, их адвокаты и общественность не сдаются, опровергая обвинения. Известно, что дело по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко будет рассматривать суд присяжных в составе 2 профессиональных судей и трех присяжных. Следующее заседание суда пройдет 28 сентября.

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