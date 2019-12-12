Украина

МВД проводит срочный брифинг по делу об убийстве Шеремета: прямая трансляция

Министр внутренних дел Арсен Аваков проводит пресс-брифинг о задержании подозреваемых в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

«Идет речь об объявлении подозрения, т. е. согласно букве закона мы не имеем права говорить о твердых суждениях», — заявил Аваков.

Начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль показал оперативное видео с места убийства журналиста, на котором зафиксированы мужчина и женщина. Именно последняя, по версии полиции, могла подложить взрывчатку.

По его словам, следствием были выдвинуты четыре версии громкого убийства. Первой из них стала версия о покушении не на Шеремета, а на главреда сайта «Украинская правда» Алену Притулу (взорванный автомобиль принадлежал ей), затем отслеживалась версия межличностных конфликтов.

Третья версия: профессиональная деятельность журналиста в Украине, России и Белоруссии.

И наконец, четвертой версией стала попытка дестабилизировать ситуацию в Украине путем убийства медийной личности.

Как сообщалось ранее, подозреваемыми являются бывший боец АТО, музыкант, автор гимна сил спецопераций Андрей Антоненко, а также медик и волонтер Юлия Кузьменко.

По месту их жительства провели срочные обыски.

Напомним, журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2018 года.

Вскоре после убийства стало известно, что последнее время Павел Шеремет и главный редактор сайта «Украинская правда» Алена Притула чувствовали за собой слежку. В составе взрывного устройства, с помощью которого был убит журналист, содержались элементы противопехотной мины.

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