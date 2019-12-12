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МВД проводит срочный брифинг по делу об убийстве Шеремета: прямая трансляция
Министр внутренних дел Арсен Аваков проводит пресс-брифинг о задержании подозреваемых в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.
«Идет речь об объявлении подозрения,
Начальник Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Евгений Коваль показал оперативное видео с места убийства журналиста, на котором зафиксированы мужчина и женщина. Именно последняя, по версии полиции, могла подложить взрывчатку.
По его словам, следствием были выдвинуты четыре версии громкого убийства. Первой из них стала версия о покушении не на Шеремета, а на главреда сайта «Украинская правда» Алену Притулу (взорванный автомобиль принадлежал ей), затем отслеживалась версия межличностных конфликтов.
Третья версия: профессиональная деятельность журналиста в Украине, России и Белоруссии.
И наконец, четвертой версией стала попытка дестабилизировать ситуацию в Украине путем убийства медийной личности.
Как сообщалось ранее, подозреваемыми являются бывший боец АТО, музыкант, автор гимна сил спецопераций Андрей Антоненко, а также медик и волонтер Юлия Кузьменко.
По месту их жительства провели срочные обыски.
Напомним, журналист Павел Шеремет был убит в Киеве 20 июля 2018 года.
Вскоре после убийства стало известно, что последнее время Павел Шеремет и главный редактор сайта «Украинская правда» Алена Притула чувствовали за собой слежку. В составе взрывного устройства, с помощью которого был убит журналист, содержались элементы противопехотной мины.
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