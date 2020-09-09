"Воспринимают, как сына": Богдан назвал "сильную сторону" Зеленского, которой тот умело пользуется

Бывший глава президентского Офиса Андрей Богдан назвал сильной стороной Владимира Зеленского харизматичность, которую он как суперпрофессиональный актер может «включать» даже с людьми, которые ему неприятны.

Этой своей особенностью президент умело пользуется. Он может произвести впечатление даже на самых опытных политиков с мировым именем.

«Он очень харизматичный. Он просто притягивает людей. Я сам наблюдал, как такие, знаешь, зубры мировой политики при разговоре с ним просто оттаивали. Он вызывает, знаешь, такое ощущение, что это… ну твой сын. Что-то такое, к чему ты не можешь быть враждебным. Это очень сильная его сторона», — сказал Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Богдана, с Зеленским он познакомился давно в офисе «одного крупного бизнесмена». Богдан входил в избирательный штаб Зеленского, с мая 2019 по февраль 2020 года он руководил Офисом президента.

Напомним, на днях в социальных сетях появилась фотография экс-главы Офиса президента Андрея Богдана с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили и «слугой народа» Елизаветой Ясько, которая вызвала интерес у пользователей.

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