Водители смогут обжаловать незаконные штрафы и не платить грабительские пошлины: что важно знать

Вполне вероятно, что вскоре водители получат возможность обжаловать несправедливые штрафы, наложенные патрульной полицией или зафиксированные камерами автофиксации нарушений. Сейчас к этому мало кто прибегает, ведь ставки судебного сбора по таким искам настолько велики, что зачастую превышают размеры самого взыскания. Но так будет не всегда. Надежду на то, что обжалование несправедливых взысканий станет доступнее, дает принятие некоторых законопроектов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3424, направленный на устранение несправедливых сборов, которые заложены в действующих нормах Кодекса Украины об административных правонарушениях и делают невозможным само обращение в суд за справедливостью. В частности, вносится изменение в часть четвертую статьи 288, где термин «государственная пошлина» предлагают заменить на «судебный сбор». В предлагаемом варианте статья выглядит так: «Лицо, которое обжаловало постановление по делу об административном правонарушении, освобождается от уплаты судебного сбора».

Кроме того, часть 2 статьи 3 Закона Украины «О судебном сборе» дополнена пунктом 18, в котором четко задекларировано, что: «Судебный сбор не взимается за подачу жалобы (иска) по обжалованию постановления по делу об административном правонарушении».

Как говорится в пояснительной записке к документу, основной его целью является устранение несправедливого отношения к гражданам и создание Верховным судом искусственных преград к доступу к правосудию. К примеру, в случае обжалования в суде несправедливого постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 51 гривня (за нарушение правил пользования ремнями безопасности) сегодня истцу необходимо сначала уплатить судебный сбор в размере 420 гривен 40 копеек, что почти в 25 раз превышает сумму самого штрафа. В такой ситуации человеку было легче внести штраф, чем обращаться в суды по обжалованию не только спорных, но и заведомо незаконных решений. На что, видимо, и был расчет. Ведь пополнить казну можно и таким путем — завалив автолюбителей мелкими штрафами, которые не будут оспариваться.

Авторы законопроекта разъяснили, что согласно действующему законодательству средства судебного сбора в первую очередь направляются на обеспечение судопроизводства и функционирование органов судебной власти. Напрашивается вполне логический вывод, что за наш с вами счет были увеличены поступления в специальный судебный фонд, с помощью которого украинские судьи имеют возможность нас же наказывать, порой несправедливо, а то и незаконно (о чем часто свидетельствуют уголовные производства, которые расследуются против судей). Тогда как принятие предложенного документа позволит сохранить механизм эффективного доступа граждан к правосудию в части обжалования постановлений, а также, чем черт не шутит, вернуть доверие общества к государственной власти и ее институтам.

Законопроект № 3424 будет рассматриваться по сокращенной процедуре и, скорее всего, таки будет принят. Благодаря чему у водителей транспортных средств снова появится возможность обжаловать незаконные штрафы, не платя при этом грабительские пошлины.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что чиновники снова заговорили о возвращении обязательного техосмотра для всех видов транспортных средств. Причем его могут ввести в действие до конца 2020 года.

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