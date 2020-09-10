В парламент проходят пять партий. Разрыв между «Слугой народа» и «ОПЗЖ» сокращается, – опрос RTS

Сегодня, 10 сентября, в «Интерфакс-Украина» состоялась пресс-конференция на тему «Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, внешнее влияние», согласно которой, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в следующий состав парламента могли бы пройти 5 политических партий. Такие данные были обнародованы компанией «Роботизированные телесистемы» (RTS).

Так, согласно полученным данных партия «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) получила 25,4% поддержки. На втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович,). За нее готовы проголосовать 22,2% опрошенных. На третьем месте партия «Европейская солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) с 16,2% поддержки. За ней следует ВО «Батьківщина» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) — 7,9% и «Партия Шария» (О. Бондаренко) — 5,3%.

По данным соцопроса, другие партии не преодолевают проходной барьер и их рейтинг распределился следующим образом: «Сила и честь» — 3,4%, «Радикальная партия Олега Ляшко» — 2,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,7%, ВО «Свобода» — 1,3%, «Гражданская позиция» — 1,3%, «Голос» — 1,2%, «Самопомощь» — 1,0%, «Оппозиционный блок» — 0,8%, «За будущее» — 0,7%, «Национальный корпус» — 0,3%.

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