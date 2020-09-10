Депутат Терентьев оказал помощь пострадавшим от пожара в Печерском районе

В конце августа в Печерском районе Киева на улице Большой Васильковской, 85/87, произошел пожар в одной из квартир на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. К счастью обошлось без жертв, однако жильцам дома нанесен немалый ущерб.

Местный депутат Печерского района Михаил Терентьев решил лично предложить свою помощь. Депутат перечислил благотворительный взнос в размере 10 тысяч гривен в Управление социальной защиты на первоочередные нужды пострадавшим киевлянам.

«Узнав о том, что на Большой Васильковской произошел пожар, мы с командой не могли остаться в стороне и решили сразу искать способы, как можно поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. И чтобы помощь была своевременной и целесообразной, мы направили благотворительный взнос для насущных потребностей пострадавших», — сказал Терентьев.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter