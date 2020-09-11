Тельца ждут хлопоты, а овна — успех на службе: гороскоп на 11 сентября

Пятница, 11 сентября, — день идеально подходит для хорошо отлаженной деятельности. В финансовых вопросах следует быть осторожными.

«ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 11 сентября для всех знаков зодиака

ОВЕН

Отлично будут складываться дела на службе. Звезды говорят, что успешное продвижение вверх по карьерной лестнице сейчас зависит исключительно от вас, не бойтесь выставлять свои оригинальные идеи на всеобщее обсуждение.

ТЕЛЕЦ

Предстоит немало дел, отдохнуть и расслабиться вам вряд ли удастся. Зато результат проделанной работы порадует. Будьте осторожны с приемом лекарственных препаратов, могут возникнуть побочные реакции.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня все должно идти по намеченному графику, правда, если ваше разыгравшееся воображение не унесет вас куда-то далеко от реальности. Вероятно получение приятных новостей, не исключены встречи с интересными людьми.

РАК

Смело приступайте к реализации своих замыслов, удача будет сопутствовать вам. Не следуйте чужим советам, поступайте так, как считаете нужным — все у вас получится.

ЛЕВ

Прекрасное расположение духа будет залогом вашего успеха. День хорош для построения планов на ближайшее будущее, также это неплохой период для заключения сделок, подписания долгосрочных контрактов.

ДЕВА

Любое ваше действие сегодня будет воспринято окружающими как должное, никто не посмеет вас критиковать. В личной жизни ожидаются положительные перемены.

ВЕСЫ

События нынешнего дня могут поколебать ваш размеренный ритм жизни и принести какие-то проблемы. Старайтесь сохранять спокойствие, только холодный расчет и поддержка близких помогут найти правильный выход из сложившейся ситуации.

СКОРПИОН

В поиске своего места под солнцем можете наткнуться на не совсем честных людей. Старайтесь не откровенничать с новыми знакомыми, тщательно проверяйте поступающую информацию, также не стоит вкладывать деньги в сомнительные предприятия.

СТРЕЛЕЦ

Звезды сулят улучшение финансового положения — возможны неожиданные денежные поступления или удастся выгодно что-то реализовать. Более внимательно отнеситесь к своему здоровью, при малейших признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу.

КОЗЕРОГ

Не пытайтесь сегодня заставить всех плясать под вашу дудку, иначе рискуете нажить себе врагов. Помните, что каждый волен поступать по-своему. Это неплохое время для экспериментов с имиджем.

ВОДОЛЕЙ

День сулит позитивные перемены с различных сферах жизни. Однако не забывайте о мерах безопасности, особенно будьте осторожны с финансами. Никому сегодня не называйте номер вашей банковской карточки.

РЫБЫ

Происходящее в этот день может пошатнуть уверенность в правильности ваших действий. Вероятно, придется поменять какие-то свои планы, но это окажется и к лучшему. У одиноких Рыб не исключено романтическое знакомство.

Хорошего вам дня!

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